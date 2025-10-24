今日24日は、本州付近は高気圧に覆われて、日中は広く秋晴れとなるでしょう。一方、北海道や東北北部では朝晩はにわか雨やにわか雪の所がありそうです。また、九州南部や奄美、沖縄は所々で雨や雷雨になるでしょう。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。今日24日の朝は今季一番冷えている所が多くなっています。最高気温は昨日23日と同じくらいとなるでしょう。

本州付近は広く秋晴れ

今日24日、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。東北南部から九州北部にかけては広く秋晴れとなる見込みです。洗濯日和となりそうです。



一方、寒気や気圧の谷の影響が残る北海道や東北北部では、朝晩はにわか雨やにわか雪の所があるでしょう。また、南西諸島付近には前線が停滞するため、九州南部では雲が多く、所々で雨が降りそうです。奄美や沖縄も雲に覆われ、雨や雷雨になるでしょう。落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。

近畿から九州は所々で夏日

今日24日の朝は今季一番冷えている所が多くなっています。朝の通勤・通学は暖かくしてお出かけください。



最高気温は、昨日23日と同じくらいの所が多いでしょう。札幌市は9℃と11月中旬並みで、日中も空気が冷たく感じられそうです。仙台市は16℃、東京都心は18℃と平年を下回るでしょう。極端な寒さはありませんが、羽織るものがあると良さそうです。金沢市は20℃、名古屋市は21℃と日中は過ごしやすい陽気となるでしょう。近畿から九州は25℃前後で、高知市や福岡市、鹿児島市は夏日(最高気温25℃以上)となりそうです。那覇市は30℃とムシムシするでしょう。