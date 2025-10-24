©ABCテレビ

市長が岡村隆史に「ここで100歳まで生きてほしい」と懇願！？ 「病気し放題」「病気に困らん」とウワサの某市のトップが「岡村さん、いつも息子がお世話になっております」「なるみ師匠も…」とゴールデン枠で呼びかけた。

実は吹田市は、大阪府の平均寿命ランキングで男性が2位、女性が1位！ 吹田っ子いわく、「めっちゃ病院が建っている。病気し放題！」「病気に困らんな～」「吹田は健都（北大阪健康医療都市）！」とのこと。

平均寿命が長い健康医療都市・吹田市の中心地には、ここ10年でいくつもの病院が移転してきた。そのうちの1つである国立循環器病研究センターが紹介されると、すっちーは「オトンここで手術しました、このあいだ」「めっちゃキレイな病院でした」と明かした。

後藤圭二市長はそんな吹田市のことを、いつか地元・関⻄に戻ってきたいと考えているナインティナインの岡村隆史に猛プッシュ！ 就任3期目の後藤市長は、次世代のコント師たちによる頂上決戦『キングオブコント2020』王者・後藤淳平（ジャルジャル）の父親としても有名だ。

後藤市長はカメラに向かって、「岡村さん、いつも息子がお世話になっております」「なるみ師匠もありがとうございます」と挨拶。さらに、「岡村さんもここで100歳まで生きてほしい」「もう来るしかない」と笑顔で岡村を吹田市に勧誘した。

なお、吹田市が「関⻄ホンマに住みやす過ぎる街」ランキングで5位にランクインしたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）ゴールデンSPは、10月22日に放送された。10月22日放送回では、同ランキングの5～1位を発表。10～７位の街は10月20日放送回の同番組で、6位の街は10月22日の「news おかえり」で明らかになった。

