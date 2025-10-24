◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

阪神の藤川球児監督がドラフト1位で交渉権を獲得した創価大学の立石正広選手についてコメントしました。

藤川監督はまず、立石選手の交渉権を獲得できたことについて、「本当に喜んでいます。昨年のドラフトの時から、今年はもう立石くんでというのはほとんど決めていた状態でしたから、そのため昨年に(現中日の)金丸(夢斗)投手、それからうちの伊原(陵人)となったんですけど、それもこれも全て今年の立石くんをドラフト指名することは決めていましたから、本当に実現しました」と笑顔を見せました。

3球団競合での獲得について「本当に縁があればと思いましたし、とにかく一緒に野球をして全国のタイガースファンと野球少年たちの夢になる選手ですから、ホッとしてます」と安どの表情。

立石選手は身長180センチの内野手で、大学ナンバーワンの右の強打者と評価されていましたが、「今年のドラフトでは間違いなくナンバーワンのスイングスピード、それから自分たちのチームにとってのスイングの軌道、これも完璧。それから走力、ベースランニング、それから守備での肩。野球技術がすべて含めて素晴らしい、私たちにとっては1番の選手でしたから、すべてがきょうこの時点では完璧な選手です」と大絶賛しました。

阪神での活躍するイメージについて「同世代にいま、タイガースにも若い芽が出てきていまして、あさってからの日本シリーズではその選手たちも出場しますから、その選手と切磋琢磨（せっさたくま）して。競争なんですけど必ず持っている能力を私が開花させますから、安心してきてもらえれば大丈夫です」と熱いメッセージを送りました。