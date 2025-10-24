¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯vs¥æ¥È¥ì¥Ò¥È »î¹çµÏ¿
¡ÚEL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¡Û(Europa-Park Stadion)
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-0(Á°È¾2-0)¥æ¥È¥ì¥Ò¥È
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]ÎëÌÚÍ£¿Í(20Ê¬)¡¢¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©(45Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥æ]D. Murkin(88Ê¬)
´Ñ½°:34,195¿Í
¨¦ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬EL½é½Ð¾ì¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë!! ¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ÇÀèÀ©ÃÆ
