¡ÚEL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¡Û(Europa-Park Stadion)

¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-0(Á°È¾2-0)¥æ¥È¥ì¥Ò¥È

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Õ]ÎëÌÚÍ£¿Í(20Ê¬)¡¢¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©(45Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥æ]D. Murkin(88Ê¬)

´Ñ½°:34,195¿Í

¨¦ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬EL½é½Ð¾ì¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë!! ¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ÇÀèÀ©ÃÆ