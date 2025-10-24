¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥Èvs¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹ »î¹çµÏ¿
¡ÚEL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¡Û(¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 3-1(Á°È¾1-1)¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Ò¥Ð¥¤¥í¡¦¥ì¥¢¥È(45Ê¬+2)¡¢¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ(55Ê¬)¡¢¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó(90Ê¬)
[¥Ñ]¥«¥í¥ë¡¦¥·¥å¥Ó¥Ç¥ë¥¹¥(18Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó(33Ê¬)
[¥Ñ]¥«¥í¥ë¡¦¥·¥å¥Ó¥Ç¥ë¥¹¥(13Ê¬)¡¢¥®¥ª¥ë¥´¥¹¡¦¥¥ê¥¢¥³¥×¥í¥¹(34Ê¬)¡¢¥À¥Ó¥Ç¡¦¥«¥é¥Ö¥ê¥¢(45Ê¬+3)¡¢A. Touba(58Ê¬)¡¢M. Siopis(80Ê¬)
´Ñ½°:37,169¿Í
¨¦2Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬º£µ¨ELÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ÏÉÔÈ¯¤â»ý¤ÁÌ£È¯´ø¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤ÏµÕÅ¾¸å¤ÎÅêÆþ¤Ç¥ê¡¼¥É¼é¤êÀÚ¤ë
¨¦2Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬º£µ¨ELÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡Ä¾åÅÄåºÀ¤¤ÏÉÔÈ¯¤â»ý¤ÁÌ£È¯´ø¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤ÏµÕÅ¾¸å¤ÎÅêÆþ¤Ç¥ê¡¼¥É¼é¤êÀÚ¤ë