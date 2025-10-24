マインツがECL開幕2連勝! 佐野海舟&川崎颯太はそろってスタメン出場
[10.23 ECL第2節 マインツ 1-0 ズリニスキ]
UEFAカンファレンスリーグ(ECL)のリーグフェーズ第2節が23日に行われ、MF佐野海舟とMF川崎颯太が所属するマインツ(ドイツ)はホームでズリニスキ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)に1-0で勝利した。佐野はボランチで先発出場し、後半21分までプレー。左ウイングバックで加入後初スタメンとなった川崎は多くのチャンスに絡み、後半32分に交代した。第3節は11月6日に再び本拠地で開催され、フィオレンティーナ(イタリア)と戦う。
マインツがスコアを動かしたのは前半24分だった。右サイドのDFシルバン・ビドマーがクロスを送り、ニアで受けたFWベン・ボブツェンがゴール前にパス。FWネルソン・バイパーが相手のスライディングを受けながら打ったシュートは右ポストに当たるが、跳ね返りを自ら右足で押し込んだ。
前半37分にはズリニスキのMFイゴル・サビッチが一発退場。数的優位のマインツは佐野や川崎がベンチに退いた後もリードを維持し、開幕2連勝を飾った。
