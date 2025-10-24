³ùÅÄ¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±¡Ä¥ß¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤Ç¥¥×¥í¥¹Àª¤Ë¶âÀ±µö¤¹
[10.23 ECLÂè2Àá ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ 0-1 AEK¥é¥ë¥Ê¥«]
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)¤Ï23Æü¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤ÇAEK¥é¥ë¥Ê¥«(¥¥×¥í¥¹)¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨¥Û¡¼¥à½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀèÈ¯¤¬Â³¤¯MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏC¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¡£FW¥¸¥ã¥ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤Î±¦¤Ë°ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢8ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¤âÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éDF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤ÎÆ±6Ê¬¡¢DF¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç½Ð¤·¤¿²£¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£AEK¥é¥ë¥Ê¥«¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¤¿MF¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥í¡¼¥Ç¥ó¤¬Ãæ±ûº¸´ó¤ê¤òÁö¤ëMF¥°¥¹¡¦¥ì¥Ç¥¹¤Ë·Ò¤°¤È¡¢¥ì¥Ç¥¹¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëC¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸åÈ¾26Ê¬¤Ë³ùÅÄ¤òÅêÆþ¡£³ùÅÄ¤ÏÄ¾¸å¤ÎCK¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¤Ï¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤â·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¡£Æ±45+3Ê¬¤Ë¤ÏDF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò¤Î¥¯¥í¥¹¤ËMF¥í¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ã¥»¤È³ùÅÄ¤¬Áö¤ê¹þ¤à¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤º¡¢0-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
