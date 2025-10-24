2連敗発進のフェイエノールトが今季EL待望の初白星…上田綺世は不発も持ち味発揮、渡辺剛は逆転後の投入でリード守り切る
[10.23 ELリーグフェーズ第3節 フェイエノールト 3-1 パナシナイコス]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は23日にリーグフェーズ第3節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト(オランダ)はホームでパナシナイコス(ギリシャ)と対戦し、3-1で勝利。先発出場の上田は後半36分で途中交代し、ベンチスタートの渡辺は後半20分からの途中出場でリードを守った。
悪天候の影響で、もともと午後6時45分開始が午後4時半、午後9時と当日に2度変更。選手の調整も難しくなるなかで、19日のリーグ戦でハットトリックを記録した上田は先発入りした。代表から帰還後にふくらはぎを痛めていた渡辺はベンチスタートとなった。
今大会開幕2連敗のフェイエノールトは前半18分に失点。パナシナイコスにサイドからの攻撃を許し、FWカロル・シュビデルスキにシュートを決められてしまう。
最前線の上田になかなかボールが収まらない状況が続くも、フェイエノールトは前半アディショナルタイム2分過ぎのラストプレーで同点。FWアイメン・スリティが左サイドからクロスを上げると、上田がニアサイドに詰めて相手守備陣を引き付ける。ファーサイドのDFヒバイロ・レアトがダイレクトでシュートし、ゴール左ポストに当てながら同点ゴールを挙げた。
前半を1-1で折り返すと、後半10分にフェイエノールトは試合をひっくり返す。左サイドからのクロスはファーに流れるも、FWアニス・ハジ・ムーサがPA右で鋭い切り返しから左足シュートを決める。2-1と逆転に成功した。
上田は徐々に持ち味を発揮する。後半13分には鋭い裏抜けでパスを受けると、相手のファウルを誘発。19分にはPA右から反転しながら右足シュートを放つも、相手GKにセーブされた。
後半20分、2-1とリードを守りたいフェイエノールトは渡辺を投入。渡辺は4バックの左CBに配置された。一方、上田は後半36分に途中交代した。
フェイエノールトは後半45分にダメ押しの3点目。MFルシアーノ・バレンテが相手選手の股を通すパスでPA左にボールを送り、反応したDFハイス・スマルが折り返す。最後はFWサイル・ラリンが決め切った。
そのまま逃げ切ったフェイエノールトが、3-1で勝利。今大会待望の初白星を手にした。
