¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¡õHulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
ÌÀÆü10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬¡Á¸á¸å5»þ00Ê¬¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤òÃÏ¾åÇÈ¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡¢Hulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤Þ¤Ç2Ç¯¡£15Ç¯WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤òÎò»ËÅª¾¡Íø¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£WÇÕ¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È4¤òÃ£À®¤·À¤³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î½©¤ËÎ×¤àºÇÂç¤Î»î¶âÀÐ¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡£
²Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÁÅý¹ñ¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤«¤éÎò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤³¤Î½©¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¾ÝÄ§¡×¥ê¡¼¥Á¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬Éüµ¢¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ä¡Ö¹¶·â¤ÎÍ×¡×Æ£¸¶Ç¦¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î»ÊÎáÅã¡×Íû¾µ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯15¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö´üÂÔ¤Î¿·À±¡×ÀÐÅÄµÈÊ¿¤é¿·ÀïÎÏ¤¬Í»¹ç¡£27Ç¯WÇÕ¤ØÃå¼Â¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬Âç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£
Áê¼ê¤Ï¡¢ÆîÈ¾µå¤Î¶¯¹ë¹ñ¡Ö¥ï¥é¥Ó¡¼¥º¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£WÇÕÍ¥¾¡2²ó¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÄÌ»»6Àï6ÇÔ¡£½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿1975Ç¯¤«¤é50Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ï¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊÉ¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤·¤Æ15Ç¯¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤ÇÅö»þÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò·âÇË¤·¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¶âÀ±¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ì¾¾¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÄ¶Â®AS ONE¡×¤Î¤â¤È¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¶¯Å¨¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
Ãæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤òÌ³¤á¤¿·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÄÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÝ¯°ææÆ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ý¯°æ¤¬ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ØÄ¾ÀÜ¼èºà¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢Áª¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä³Ð¸ç¤ËÃíÌÜ¡£²òÀâ¤È¤·¤Æ¡¢WÇÕ4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎËÙ¹¾æÆÂÀ»á¤È07Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÀ¾¾ÂÀÏº»á¤¬½Ð±é¡£¼Â¶·¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Î°ÂÂ¼Ä¾¼ù¤¬Ã´¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¹ë²Ú¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥«¥à¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¥á¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ë¤È¤é¤¨¤ëÆÃ¼ì¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢ Æü¥Æ¥ìAI¡Ö¥¨¥¤¥Ç¥£¡×¤ò»È¤¤¡¢Áª¼ê¤ÎºÇ¹â»þÂ®¤òCGÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤Îµ÷Î¥¤È³ÑÅÙ¡×É½¼¨¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Û¡Ê6Àï6ÇÔ¡Ë
1975Ç¯8·î2Æü ¡ü7-37 ¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡Ë
1975Ç¯8·î17Æü ¡ü25-50 ¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ë
1987Ç¯6·î3Æü ¡ü23-42 ¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡ËÂè1²ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
2007Ç¯9·î8Æü ¡ü3-91 ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¡ËÂè6²ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
2017Ç¯11·î4Æü ¡ü30-63 ¡ÊÆüËÜ¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë
2021Ç¯10·î23Æü ¡ü23-32 ¡ÊÆüËÜ¡¦ÂçÊ¬¡Ë
¢£¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥é¥ÀWEEK¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÁª¼ê¤¬¡ÈÌ´Ãæ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÃÏ¾åÇÈ¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥«¥é¥À¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥«¥é¥ÀWEEK¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¿ôÌ¾¤Î¡ÈÌ´Ãæ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¼ê¾ðÊó¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Å°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬Ê¬¤«¤ë¡ÈºÙ¤«¤¹¤®¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡É¤ò¸ø³«¡£¥é¥°¥Ó¡¼¹¥¤¤ÎÊý¤â¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ä¹âµéÏÂµí¤Ê¤É¤¬¤¢¤¿¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£ÅöÆüÁáÄ« ¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ß¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤âÊüÁ÷
ÀèÆü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢22Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò·âÇË¤ËÆ³¤¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£À¤³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ëÌ¾¾Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ªº£½µ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ·ÑÅöÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï4²óÌÜ¤òÊüÁ÷¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆWÇÕ¤Ø¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÀïÅöÆü¤Ë¡¢Ì¾¾¤¬ÇØÉé¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌö¿Ê¡ÖWÇÕ¤Ø¤Î·è°Õ¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö25Æü¤´¤´2»þ30Ê¬¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¥é¥°¥Ó¡¼¡ß¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½»Ø´ø´±SPÂÐÃÌ¤¡×
ÌÀÆü10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°5»þ39Ê¬¡Á5»þ44Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô¡§
¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë
¿¹ÊÝ°ì¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§
»³ËÜ¹ÉÇ·¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¡¦¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×ÊüÁ÷Í½Äê
ÌÀÆü10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬¡Á¸á¸å5»þ00Ê¬
ÃÏ¾åÇÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ ¡¦ Hulu¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥²¥¹¥È¡§Ý¯°ææÆ
²òÀâ¡§ÂçÀ¾¾ÂÀÏº¡Ê07Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¡Ë ËÙ¹¾æÆÂÀ¡Ê11¡¦15¡¦19¡¦23Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¼Â¶·¡§°ÂÂ¼Ä¾¼ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§ËÌÏÆÂÀ´ð¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢¡ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡õSNS
¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/rugby/
¸ø¼°X¡§@ntv_rugby
¸ø¼°TikTok¡§@ntv_rugby
Æü¥Æ¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ÄYouTube¡§https://www.youtube.com/@ntvsports