¡Ö¿ä¤·¼çÁí²ñ¡×¤Ï´ë¶È¤¬¹Ô¤¦³ô¼çÁí²ñ¤Î¤´¤È¤¯¡¢¿ä¤·¤Ë¤è¤ë1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÊó¹ð¸å¡¢¿ä¤·¼ç¤«¤é¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤Î¤¢¤ë²þ³×Äó°Æ¤äÄó¸À¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¡£°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡È¿ä¤·¼ç¡É¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤±¤ë¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡È¿ä¤·¡É¤È¡È¿ä¤·¼ç¡É¤¬Ä¾ÀÜ¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¦¡ª
Âè1²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏLDH¤Î7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦PSYCHIC FEVER¡Ê¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥óÌó40¿Í¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¿ä¤·¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ªÊª¸À¤¦¿ä¤·¼ç¤Ë¤è¤ëPSYCHIC FEVER¤Ø¤Î°¦¤Î²þ³×Äó°Æ¤È¤Ï!?
¿ä¤·¼çÁí²ñ¤ò»ÅÀÚ¤ëµÄÄ¹¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢¿ä¤·¼ç¤Î¤´°Õ¸«¤òºÇÂç¸Â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·¼çÍÍ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×Åª¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ä¥µ¥ÖMC¤Ë¤µ¤ä¹á¡¢¿ä¤·¼ç¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ¿ä¤·³è¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢¤¿¤«¤·¡Ê¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡£
¡ãÀ¤³¦¤ÇÂç³èÌöÃæ¡ª¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¡Ä¡©¡ä
PSYCHIC FEVER¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¥¿¥¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«6ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¡£¤µ¤é¤ËµîÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢SNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î7¿Í¤Ê¤Î¤À¡ª
¤·¤«¤·¡¢º£²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢Ã²¤«¤ï¤·¤¤»ö¼Â¤¬ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙÌäÂê¡×¡ªÈÖÁÈ¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢100¿ÍÃæ96¿Í¤¬PSYCHIC FEVER¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²óÅú¡£¤½¤·¤ÆPSYCHIC FEVER¤ÎÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°²ó¿ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï0²ó¤È¤¤¤¦·î¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡È¿ä¤·¼ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤Î¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬¡Ö5·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°1²ó¡¢ÆüËÜ0²ó¡×¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¡×¤È¡¢PSYCHIC FEVER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÏîµÎ÷¤Ï¡¢¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤«¤éÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤»þ´ü¤È¤«¡×¡¢¡Ö´¨¤¤»þ´ü¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê³èÆ°²ó¿ô¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¤·Ê¶¤ì¤ËÊÛÌÀ¡£PSYCHIC FEVER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¡È³å¡É¤Ë¡¢¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä!?
¡ã¡Ú¸«¤É¤³¤í¡¡Û¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤Î¡È±¢¤ÎÅØÎÏ¡É¤¬È½ÌÀ!? ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌò³ä¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤í¡ª¡ä
¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È³å¡É¤¬ÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤¤¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬ÀäË¾Åª¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ä¤·¼ç¤Ï¡Ö¡Ê¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¡Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤Þ¤º¾Ð¤¦¡×¤È¡¢Èà¤é¤ò¿ä¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤¡È±¢¤ÎÅØÎÏ¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢MC¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¡ÈÀÜÂÔ¾Ð¤¤¡É¤ÏËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢PSYCHIC FEVER¤ò´Å¤ä¤«¤¹¥Õ¥¡¥ó¤òµÕ¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ã¡Ú¸«¤É¤³¤í¢¡Û¿ä¤·¼ç¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÄó¸À¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö³Êº¹¤òËä¤á¤í¡ª¡ä
PSYCHIC FEVER¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤¬¡Ä¡ªÆÃ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·õ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï·õ¤ò¿ä¤¹¿ä¤·¼ç¤«¤é¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï·õ¤µ¤ó¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤·¤«¤··õ¤Ë¤Ï¼«¿È¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡È¥¢¥Ô¡¼¥ëÎÏ¡É¤Ë·ç¤±¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¤¤Ä¤«¤é¤«¥µ¥Ü¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·õ¤¬¤½¤Î¥ï¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¡ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¤·Ê¶¤ì¤ÎÊÛÌÀ¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¢£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÀÐÂ¼½¤»Ê
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ À¶²ÈÌ¤Íè
¢£±é½Ð Á°ÅÄÂçÊå
¢£À©ºî¶¨ÎÏ ZION
¢£À½ºîÃøºî ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.ntv.co.jp/oshinushi/
¢£X @oshinushisoukai
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¿ä¤·¼çÁí²ñ