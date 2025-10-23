HUMAN MADEが東京証券取引所グロース市場に新規上場

HUMAN MADEが、東京証券取引所グロース市場に新規上場する。上場日は11月27日を予定。

HUMAN MADEは、「CULTIVATE CULTURE」というパーパスを掲げ、人間の閃きと人の手が生み出すカルチャーの芽を、マンガ、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てていくことを目的に運営。また、「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」というミッションに基づき、世界中のストリートに息づく感性と過去へのリスペクトを融合させながら、新たなカルチャーを生む起爆剤となるモノ・コトを世界へ発信している。

現在は、NIGO®︎が手掛けるライフスタイルブランド「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」と、東京発のカレーショップ「CURRY UP」を運営。そのほか、商品開発から空間演出までを担う各種コラボレーションやプロデュース業務、企業ブランディングの支援をグローバルで行っている。

なお、同社の2026年1月期（2025年2月1日〜2026年1月31日）の売上高は前年同期比21.7%増の136億円、営業利益は前期比19.6%増の38億円を見込んでいる。

◾️ヒューマン メイド：公式サイト