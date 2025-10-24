この記事をまとめると ■筆者は30年以上アメリカを訪れている ■現地のカーディーラーでカタログを手に入れたり購買層の話を聞いてまわっている ■日本とは違いクルマの形にとらわれない使い方をしている人たちが目立つ

アメリカの自動車文化は多様性に満ちている

英会話がペラペラの“ペ”程度にも満たない未熟な筆者だが、大学卒業間近からほぼ毎年、ボチボチ還暦を迎えるいまに至るまで南カリフォルニアを訪れ、レンタカーを借りてフラフラしている。すでに観光スポットはほぼまわりきっているので、ここ最近は趣味と実益をかねてオートモールと呼ばれる、新車ディーラーが集中して集まっている地域を訪れディーラーめぐりをすることをメインとし、それを楽しみにしている。

1989年大学3年の春休みに、初めて40日ほどかけて全米を駆け足で1周したのが始まりなのだが、そのときどうしてもアメリカの新車カタログが欲しくて、サンタモニカ近くにあるトヨタ系ディーラーでカタログ交換した経験があった。

日本で集めた日産スカイラインやトヨタ・セリカ、日産フェアレディZなど、アメリカのクルマ好きが喜びそうなカタログをもってディーラーへ行き、カタログ交換を申し出ると、ゼネラルマネージャーも出てきて記念撮影に応じてくれるほど大歓迎してくれ、クレシーダ（日本のマークII）、プレビア（エスティマ）、ターセル2ドアセダンなど、たくさんのカタログをもらうことができた。それ以来、だんだんとディーラーめぐりが多くなり、現在に至っている。

しかし最近は、店舗にもよるものの、リーマンショック前は貰い放題に近い状況であったカタログが、リーマンショック後は少々もらいにくくなり、ついに数年前から紙ベースのカタログがなくなってしまい、寂しさが募っている。

英会話がペラペラの“ペ”程度と前述したが、おしゃべりなセールスマンに声をかけられ、四苦八苦して話をすることもじつは多い。そんなときはとぼけることもできないので、日本から来たことを告げ、クルマ好きなのでディーラーをまわっていることなどをまず説明することにしている。

そんなセールスマンとの会話のなかで、「このクルマはどんなタイプの人が多く買うのですか？」と聞くことがあるのだが、これが意外なほど嫌な表情をされ、「そんなことはわからない」と返答されることが多い。

日々販売しているのだから、購入客の傾向ぐらい把握していてもいいようなのだが、そこは個人を重視する自由の国アメリカらしく、「どんな人もなにも、欲しい人が買っている」といった返答を受けることもある。要は、どんな人が多く買っているかなどについては、興味がないようなのである。

アメリカでは固定観念にとらわれない

日本ではターゲットユーザーといった言葉がひんぱんに使われるし、買う側も「どんな人が乗っているのだろう」というのは結構気にすることだが、アメリカではその部分は買う側も売る側もほとんど気にならないようである（メーカーはどのあたりの層を狙うのかは考えていると思うが……）。

たまに海岸沿いのビーチへ行くときがあるのだが、道中トヨタ・カムリやホンダ・アコードなどの普通のセダンのルーフにサーフボードを乗せてサーフィンに出かける人たちの姿を意外なほど目にすることがある。「セダンだから……」といって使い方や乗る人が固定化されることがない自由な雰囲気が、アメリカ（南カリフォルニア）には溢れているのである。

ここ最近はテスラのサイバートラックやリヴィアンのBEVピックアップトラックの荷台にサーフボードを載せる、ベタベタな南カリフォルニア的風景も目立つものの、日本ほどイメージが固定化されている雰囲気はそこにはない。

過去にはトヨタ・タコマなど小型ピックアップトラックを、スーツ姿で運転して通勤しているビジネスマンという風景も目立っていた。量販店などで家電や家具を購入した際、自分で自宅まで運ぶのが当たり前（デリバリーサービスは高い）なので、セカンドカーなどでピックアップトラックをもつ人も多い。逆に、もってない人はご近所さんのピックアップトラックを借りるなんて光景も珍しくなかった（最近は通販が普及してそんな光景も減りつつある）。

日本でも以前に比べればカーライフも多様化を見せているが、アメリカに毎年行っていると、そのたびに多様化が進んでいることに驚かされる。そのなかで、「このクルマはどんな人が多く乗っているのですか？」というのは、やはり愚問であるなと筆者も感じるのだが、つい口から出てしまうのである。