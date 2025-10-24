ËÌÂ¼¾¢³¤¡¡¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇ¼ÆÀ¡Ö¤¢¤¡¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÌÚÍË¸å7¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤ÏÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤È¤È¤â¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÊÑÁõ¤ò¤»¤º¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡£ËÌÂ¼¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤ÆADÌò¡¢°½Ìî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥óÌò¤È¤·¤Æ¶ËÈëÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬ÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢VTR¤ÎÃæ¤Ç½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÈ½Äê¤¹¤ëAI¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËADÌò¤ÎËÌÂ¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¢¤¡¡Á¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£