ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。2年連続のワールドチャンピオンに向けての意気込みを語った。

対戦相手のブルージェイズについて「素晴らしいチームですし、そういうチームと戦えるっていうのはすごく素晴らしい」と警戒感をあらわにした。「先制点が一番、大きな流れの一つにはなるのかなとは思うので。先頭バッターでおそらく行くのではないかなとは思うので、そこが一番。まずは出塁すること。その後のムーキーにしっかりこう、繋ぐということが、まあ、一番流れを作る上で大事だなと思う」と話した。

ブルージェイズの初戦の先発マウンドには新人のイエサベージが立つ。 9月15日（日本時間16日）にメジャーデビューしたばかりだが、ポストシーズン（PS）は3試合に先発し、計15回で22三振。ヤンキースとの地区シリーズでは第2戦にPS初先発を果たし、5回1/3を無安打無失点。11三振を奪った。

初対戦の相手だけに「まず軌道というか、投げ方も含めて、独特ではあると思うので。それをどういうふうに自分の中で見えるのかなっていうのが一番かなと思うので。対戦を何回かしているピッチャーだったら、軌道も含めて慣れてるとは思いますけど、明日1打席目からそういう確認が大事かなと思います」とスタートの重要性を口にする。

そのうえで「まず先制点が一番、大きな流れの一つにはなるのかなとは思う。そういう意味では、先頭バッターで、おそらく行くのではないかなとは思うので、まずは出塁することですね。その後のムーキーにしっかりこう、繋ぐということが、まあ、一番流れを作る上で大事だなと思う」とゲームプランを口にした。

17日（同18日）にWS進出を決め、中6日と間隔が相手の試合となる。「良い状態を保つ、悪い状態を早めに直すっていうのは、すごく難しいことではある。なおかつゲームが今回1週間ぐらい空いてますし、それをどの程度、1戦目の、1打席目から発揮できるのかなっていうのは、自分の中でもまた一つ挑戦かなと思ってます」。あくまでも挑戦者として、2年連続のWSへと臨む。