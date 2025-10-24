ドジャースの佐々木朗希投手（23）が23日（日本時間24日）、敵地トロントのロジャースセンターで開かれたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席し、取材に応じた。

今季途中から初めてリリーフに回り、ポストシーズンではクローザーを任されている。「中継ぎに入ってから登板数も多かったと思うので疲労の蓄積は感じていた」そうで、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）終了後は「（試合間隔が）1週間空くのもあって、ドッと疲れが来た」という。それでも2日後からキャッチボールなどで調整を続け「昨日ぐらいから一気に良くなった」と明かした。

ポストシーズンに入ってからドジャースは先発陣の好投が続いている。「素晴らしいピッチングが続いているので、そういった意味ではプレッシャーもあります」とリリーフの重圧も明かしながら「打線も点を取ってくれているので、しっかり勝って終わらせないといけないという責任はあります」と心境を話した。

ブルージェイズ打線とは初対戦になる。印象について問われると「全体的に振るイメージがある。コンタクトも良いですし、時には一発で試合を決めることもある。粘り強いというか、逆転も多いチーム」と答えた。1年目でのWS出場に「シーズン中はなかなかチームの力になれなかったので、復帰してこの場所に立てることにまずは感謝してます。なかなかできる経験ではないと思うので、今後に生かせるように、力になれるように頑張ります」と抱負を語った。