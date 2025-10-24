穂川果音、近影　※「穂川果音」インスタグラム

　「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音。身長は170cmを誇り、美しさ際立つ姿をSNSに投稿し注目を集めている。今回は、そのなかでも特に話題を呼んだ“スタイル抜群ショット”をまとめて紹介。写真と併せて見ていこう！

水着姿

　7月5日には、浮き輪とともに水着姿も披露した穂川。8月19日には「今年2回目のプールへ　みんなに日焼けしたねーと言われすぎてヤバいと感じているので、UVパーカー着て泳いできたよ〜　日焼けしていませんように　でも、まだまだプール行きたいなぁ」とつづり、黒の水着UVパーカーをあわせた姿を投稿。7月に見せた水着姿同様に、ファンからは「スタイル抜群」「最高に素晴らしい」などのコメントが集まった。

■背中ざっくり姿

　9月30日には「秋の空気になってきたし、駆け足で夏っぽ写真載せていきます」と、背中がざっくりあいたワンピース姿を披露。ビーチで眩しい笑顔を見せており、「こちらシギラビーチ　潜らなくても、小さなお魚が泳いでいる様子が見られるよ！　少し先まで行くと、ウミガメに出会えることもあるんだって」とコメント。ファンからは「すごい魅力的」「美しすぎる」などの反響が。
　
■オフショルダー姿

　10月8日には、オフショルダーのタイトなワンピース姿を披露。「テラス席がちょうど良い季節になってきたね〜」「#テラス席好き　#tworoomsgrillbar　#またエスプレッソマティーニ笑」と、エレガントな雰囲気を漂わせた。ファンからは「宇宙一綺麗」「めちゃくちゃ素敵」など声が多数寄せられている。

