170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音にネット騒然 「スタイル抜群」「魅力的」「ライン綺麗」
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音。身長は170cmを誇り、美しさ際立つ姿をSNSに投稿し注目を集めている。今回は、そのなかでも特に話題を呼んだ“スタイル抜群ショット”をまとめて紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（16枚）
■水着姿
7月5日には、浮き輪とともに水着姿も披露した穂川。8月19日には「今年2回目のプールへ みんなに日焼けしたねーと言われすぎてヤバいと感じているので、UVパーカー着て泳いできたよ〜 日焼けしていませんように でも、まだまだプール行きたいなぁ」とつづり、黒の水着にUVパーカーをあわせた姿を投稿。7月に見せた水着姿同様に、ファンからは「スタイル抜群」「最高に素晴らしい」などのコメントが集まった。
■背中ざっくり姿
9月30日には「秋の空気になってきたし、駆け足で夏っぽ写真載せていきます」と、背中がざっくりあいたワンピース姿を披露。ビーチで眩しい笑顔を見せており、「こちらシギラビーチ 潜らなくても、小さなお魚が泳いでいる様子が見られるよ！ 少し先まで行くと、ウミガメに出会えることもあるんだって」とコメント。ファンからは「すごい魅力的」「美しすぎる」などの反響が。
■オフショルダー姿
10月8日には、オフショルダーのタイトなワンピース姿を披露。「テラス席がちょうど良い季節になってきたね〜」「#テラス席好き #tworoomsgrillbar #またエスプレッソマティーニ笑」と、エレガントな雰囲気を漂わせた。ファンからは「宇宙一綺麗」「めちゃくちゃ素敵」など声が多数寄せられている。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
