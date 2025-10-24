森田望智＆上坂樹里、“同一人物”の2ショットに反響「姉妹みたい」「そっくり」
女優の森田望智が22日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ『いつか、無重力の宙で』（NHK総合／月〜木曜22時45分）で共演する上坂樹里との2ショットを公開し、「そっくり」「姉妹みたい」と反響を呼んでいる。
【写真】『いつか、無重力の宙で』女優の“双子コーデ”に反響 「お似合い」「仲良しすぎる」
森田が投稿したのは、笑顔を見せる上坂との2ショット。森田は「かわいくてかわいいキラッキランッのひかりちゃんと」とコメントを添え、撮影現場での仲の良さをうかがわせた。
本作では、森田がメインキャストの一人である日比野ひかりを、上坂がその高校時代を演じており、劇中で“同一人物”を共有する関係。上坂も自身のインスタグラムで「ひかりとひかり。第7週、始まっています。今夜もよろしくお願いします」と同様の写真を投稿している。
コメント欄には「Wひかりツーショット嬉しい」「本当に笑顔がそっくりですね」「姉妹みたい」といった声が相次いでいる。
引用：「森田望智」インスタグラム（＠misatomorita_official）、「上坂樹里」インスタグラム（＠juri_kosaka）
