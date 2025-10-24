北川景子、ハンドメイドのポーチを披露しファン絶賛「めっちゃかわいい！」「手先が器用ですね」
女優の北川景子が、23日にエックスを更新。自分で作ったマイクロポーチを公開すると、ファンから「かわいい」「器用」など反響が集まっている。
【写真】北川景子作のかわいいマイクロポーチ
SNSで娘のために作ったハンドメイド作品を公開している北川。今回の投稿では「お知らせが遅くなってしまいました こちらもぜひ」とつづり、ミシンでマイクロポーチを作る姿と、完成品を写真で公開。作業時間はわずか2時間弱とのことだ。なお、このポーチに使われた布は北川特別監修のもので、『COTTON TIME』11月号（主婦と生活社）に付録として付属している。
コメント欄にはファンから「めっちゃかわいい！」「手先が器用ですね」「すごい！！器用だなぁ」「かわいいのに、ミシンまで使えるという」などの声が寄せられていた。
■北川 景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。モデルとして活動を経て2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『謎解きはディナーのあとで』シリーズや『家売るオンナ』シリーズ（日本テレビ系）などの話題作に出演。11月からは主演映画『ナイトフラワー』が公開される。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）
