¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡È¾Ä¡ÉËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢¹æµã¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥ª¥¹¡Ä¾Ð¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×
¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¶¦±é¤¹¤ëÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾Ä¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ÆÂçµã¤¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ª¥¹¡Ä¾Ð¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î¹æµã¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÌÜ·â¤·¤¿Ì¼¤Î¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë
¡¡ËÜºî¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄØªÏÂ¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¾®ÁÒ¾Ä¤ÈºÊ¤Î¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊë¤é¤¹½»¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ë½»¤à»°À¤ÂÓ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾Ä¤Ï¤¢¤ó¤«¤é²þ¤á¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ì¼¤Î¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤¬º£Ìë¤Ïµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾Ä¤È¤¢¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÆ±¤ÏÃËÀ¤È½÷À¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÌë¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾Ä¤Ï¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂº½Å¤·¤¿¤¤¤¬Î¥º§¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢Æà±û¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤«¤é¾Ä¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¢¤ó¤Ï¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Î¤Ë¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Öµã¤¯¤È¤³¤í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¾Ä¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¡¢²æËý¤»¤º¤Ëµã¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ï¡Öµã¤¯ÃË¤Î¿Í¡¢¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìë¤¬ÌÀ¤±¡¢¿µ°ì¤È¤µ¤È¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ËÍ¶¤¦¡£¤½¤³¤Ç¾Ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤¤º¢¡¢²ÈÂ²¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¾Ä¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ó¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡¡Î¥º§¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¥º§¤Þ¤Ç53Æü¡Ä¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÄÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¡¤¤¡ª¡×¤È¹æµã¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤¹¤ëËÒ²ÎÅª¤Ê¸÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÎ¥º§¤òÇ§¤á¤ë¾Ä¤Î»Ñ¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ª¥¹¡Ä¾Ð¡×¡Ö¾Ä¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ÆÎÞ°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¢¤ë¤«¤è¡Ä¡×¡Ö»×¤ï¤º¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¤µ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Î¹æµã¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤òÌÜ·â¤·¤¿Ì¼¤Î¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë
¡¡ËÜºî¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¬ÅÄØªÏÂ¤Ë¤è¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¾®ÁÒ¾Ä¤ÈºÊ¤Î¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊë¤é¤¹½»¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¾Ä¤Ï¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂº½Å¤·¤¿¤¤¤¬Î¥º§¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£°ìÊý¡¢Æà±û¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤«¤é¾Ä¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¢¤ó¤Ï¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Î¤Ë¡©¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡Öµã¤¯¤È¤³¤í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¾Ä¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¡¢²æËý¤»¤º¤Ëµã¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ï¡Öµã¤¯ÃË¤Î¿Í¡¢¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìë¤¬ÌÀ¤±¡¢¿µ°ì¤È¤µ¤È¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ËÍ¶¤¦¡£¤½¤³¤Ç¾Ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤¤º¢¡¢²ÈÂ²¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¾Ä¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ó¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡¡Î¥º§¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÏÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡¡°¦¤·¤Æ¤ë¤«¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ¥º§¤Þ¤Ç53Æü¡Ä¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÄÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¡¤¤¡ª¡×¤È¹æµã¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò¤¹¤ëËÒ²ÎÅª¤Ê¸÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÎ¥º§¤òÇ§¤á¤ë¾Ä¤Î»Ñ¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ª¥¹¡Ä¾Ð¡×¡Ö¾Ä¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ÆÎÞ°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¢¤ë¤«¤è¡Ä¡×¡Ö»×¤ï¤º¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¤µ¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£