◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ＤｅＮＡに外れ１位で指名された青学大・小田康一郎内野手（２２）は中日に１位指名されたチームメートの中西との対戦に闘志を燃やした。

プロで対戦したい投手を問われた時だった。「中西です」と真っ先に仲間の名前を挙げた。投球を４年間見続けてきて「性格上、１球は真っすぐを投げる」と“傾向”を明かすと「その１球を狙って仕留めたい」と配球を読んで勝負をものにするつもりだ。

指名された瞬間は、思わず胸をなで下ろした。「素直にうれしかった」。青学大は昨年、史上初めて２年連続で２人のドラ１が誕生した。今季も更新の期待がかかる中、中西が先に１位指名を受け「自分が（記録を）途切れさせるかも…」と不安を抱えていたという。「呼ばれた瞬間、うれしいのはもちろん、ほっとした気持ちが大きかった」。戦国東都でリーグ５連覇を達成した大学球界屈指の強豪。先輩たちが築き上げてきた偉大な記録を、自らの実力で守った。

今春のリーグ戦では本塁打と打点で２冠を獲得した左のスラッガー。目標は「新人王」だ。同じ目標を掲げる中西とともに「２人で（競い合う）状況をつくれたら」。“ライバル”になる仲間に、その座を譲るつもりはない。（北村 優衣）