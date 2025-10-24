◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）

第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の出走馬と枠順が２３日、決まった。イシゴー（石行佑介）記者による「考察」キーポイント編は、６枠１１番に入ったマイユニバースの展開利に注目。馬券は２４日１８時３０分から発売される。

考察・見立て編でも述べたが、やはり長距離戦で大きく展開のカギを握るのは逃げ馬。この枠順を見て真っ先に目に飛び込んできたのは、ジーティーアダマンとマイユニバース。ともに先手を奪いたいタイプだが、内のジーティーアダマンの出方を見ながら控えることもできるマイユニバースに展開利がありそうだ。

自身の外には主張する馬はおらず、内からレクスノヴァスなどが逃走態勢を取っても、そこは歴代最多５勝を挙げる武豊騎手。先週の秋華賞でも５番人気のエリカエクスプレスをじわっとハナへと誘導し２着を確保したように、巧みなリードできっちり“勝てるポジション”を確保してくるだろう。

前走は１０馬身以上の大逃げを打ち、後続を一度は真後ろまで引きつけてからの７馬身差Ｖとスタミナも底が見えない。武幸調教師も「この馬は折り合い。スムーズに行けば３０００メートル自体は心配していない」とジャッジ。最終追い切りの馬場入り前には相当力んだようだが、追い切り自体は切れがあり、折り合い面も問題なし。１週前のレジェンドとの初コンタクトの際も、精神面の課題は全く見せず、キビキビと動けており、仕上げに抜かりはない。中山だった前走よりも輸送時間が短縮されることも、同馬にとっては歓迎だろう。

前走でそのマイユニバースに乗った横山典騎手が、引き続き手綱を執るヤマニンブークリエも４番枠ゲットで気になる一頭。１９８７年以降で最多タイの４勝を挙げ、連対率も単独トップの絶好枠なら侮れない。あす結論を出したい。（石行 佑介）