ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。ポストシーズンでは７試合に登板し、３セーブ、１ホールド。８イニングを投げて６三振を奪い、防御率は１・１３をマーク。安定した成績を残しており、ＰＳ好調の要因について問われると、「自分の成績が本当に関係ないので、チームの勝ちをずっとポストシーズンは特に意識してますし、その分、自分ができることにちゃんと向き合ってやれているのがいいのかなとは思います」と落ち着いた口調で話した。

今季ドジャースに加入した朗希は、開幕ローテ入りを果たしたが、右肘インピンジメント症候群で５月に離脱。マイナーで実戦復帰したのは８月だった。その後もなかなか状態が上がらず、救援陣が不安定なチーム事情もあって９月途中にリリーフへ転向。メジャーでは２試合にリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入した。

ポストシーズンでは周囲の期待を上回る投球で、ブルペン陣の救世主となった。フィリーズとの地区シリーズでは第１、２戦目に２試合連続でセーブをマーク。突破のかかった第４戦では８回から登板して３回３６球で無安打無失点のパーフェクトに抑えてチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第１戦で１点を失って降板したが、第３戦で２点差を締めくくってセーブを挙げ、初の２日連続登板となった第４戦でも４点差を守って試合を締めくくり、リーグ優勝を決めた。