¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤ÀËÍ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¢½÷Í¥ºÊ¡¦¹âÍüÎ×¤È¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤ËÈ¿¾Ê¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£È¯ÇäÃæ¤Î£á£î£ä£ç£é£ò£ì£Ð£Ì£Õ£Ó¤Ë¤Æ¡¢ºÊ¤È»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯²Ä°¦¤¤¤¯»£¤ì¤ë¤«¡©Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æ®¤¤¤¬¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¡¢´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤ÀËÍ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ôÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤ë¥Þ¥Ã¥¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö±üÍÍ²Ä°¦¤¤¡Á¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î½é²Æ¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤¿¿©»ö²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢£±£¸Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£