¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤³¤½¡¢»ä¤¬ºî¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¨¤ë±¿Ì¿¤ÎºîÉÊ¤À¡Ú¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í´ÆÆÄÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ø¥·¥§¥¤¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2017¡Ë¤ä¡Ø¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥à¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Ê¤É¤Îµ´ºÍ¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤¬¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â¸½¤òË¾¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤¬11·î7Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡Ê10·î24Æü¤Ë°ìÉô·à¾ì¸ø³«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎÊì¿Æ¤¬Áá¤¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»à¡×¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¶Ø´÷¤Î¼Â¸³¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àï¾ì¤Î»àÂÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»º¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶²¤í¤·¤¤»Ñ¤Î¡È²øÊª¡É¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Netflix±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢Ä¹Ç¯¹½ÁÛ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡ÖÉã¡×¡£Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¼«¤é¤ÎÉã¿Æ¤È¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤¬³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤ÆÉã¿Æ¤ÎÊª¸ì¤È¤Ï¡½¡½¡£9·î²¼½Ü¤ËÍèÆü¤·¤¿ËÜ¿Í¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤È¿ÍÀ¸´Ñ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¯¥í¥Î¥¹¡Ù¡Ê1992¡Ë¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î±Ç²èÈÇ¡Ø¥Ø¥ë¥Ü¡¼¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É2¡Ù¡Ê2002¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ºî¡Ø¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Î¥Ô¥Î¥Ã¥¥ª¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï²áµîºî¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£Ç¯61ºÐ¡£±Ç²è»Ë¤Ëµ±¤¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²øÊª¡É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1971Ç¯¤´¤í¤Ç¡¢¤Þ¤À7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ë¡¡1969Ç¯¤ËÉã¤¬Êõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÂç¤¤Ê²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÍËÆü¤ÏÄ«8»þ¤Ë¶µ²ñ¤Ø¹Ô¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿©¤ÙÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼±Ç²è¤¬Ëè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤Ï¶µ²ñ¤Ø¹Ô¤¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼±Ç²è¤ò´Ñ¤ë½¬´·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î±Ç²è¤Ï1931Ç¯À½ºî¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡¢²øÊªÌò¤Ï¥Ü¥ê¥¹¡¦¥«¡¼¥í¥Õ¡£¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï²øÊª¤Î»Ñ¤ò°ìÌÜ¸«¤ë¤ä¡¢¡Ö¶µ²ñ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡Èþ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤¶¤ë²¿¤«¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É×ò¹û¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥Ë¡¼¥Ë¤ÎÄ¦¹ï¡ØÀ»¥Æ¥ì¥µ¤ÎË¡±Ù¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤µ¤ËµßÀ¤¼ç¡Ê¥á¥·¥¢¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£À¸³¶¤³¤ÎÂ¸ºß¤Ë»Å¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï11ºÐ¤´¤í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎËÜÃª¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¿¤Ã¤¿£±ÆüÈ¾¤ÇÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¡£1931Ç¯¤Î±Ç²èÈÇ¤È¸¶ºî¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡¾®Àâ¤Î²øÊª¤Ï¡¢ÃÎÀ¤ò»ý¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àâ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿»ä¤Ï¡¢²øÊª¤È»ä¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤À¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÈà¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢À¤´Ö¤¬¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÁ±ÎÉ¤Ê¾¯Ç¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡È±§Ãèµ¬ÌÏ¤Î¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ç²Î¤¨¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º
¡¡¾®Àâ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Û¥é¡¼²ñ¼Ò¡Ö¥Ï¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ê1957¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¥ë´Æ½¤¡Ø°Ëâ¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡Ê1973¡Ë¤ä¡¢°ì»þ¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó±Ç²è¡Ø¿¿Àâ¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ê1973¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥ÈºîÉÊ¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ò¡¢Ã¯¤â±Ç²è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¾ï¡¹¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡Ö±§Ãè¤Î¥«¥é¥ª¥±¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤ò»È¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡¢¡È±§Ãèµ¬ÌÏ¤Î¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ç²Î¤¨¤ë¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¯¤È¤â°Û¤Ê¤ë²Î¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¶Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¶Ê¡½¡½»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ï¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ï¼«²èÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¾®Àâ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤¬ºî¼Ô¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î¼«ÅÁÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¼«ÅÁÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡¤È¤Æ¤â¸Ä¿ÍÅª¤ÊºîÉÊ¡¢¤È¤ê¤ï¤±»ä¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¡¢¼Â¸³¼¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿»àÂÎ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Éã¤Îµ²±¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤È¤·¤Æ
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸·³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÉã¤ÎÉã¿Æ¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê»ä¤ÎÁÄÉã¤¬¡¢Éã¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉã¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÊýË¡¤ò¤Û¤«¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢2¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÉã¿Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢1997Ç¯¤ËÍ¶²ý»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ÎÆâÌÌ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¿ÈÂå¶â¤ò¹©ÌÌ¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éã¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¡È»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÍê¤à¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤ÏÅö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡È¼õÍÆ¡É¤È¡ÈÅÜ¤ê¡É¤Î¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜ¤ê¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¡¢¼õÍÆ¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é°Ê³°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÌµÂÌ¤ÊÇÉÀ¸Êª¡£ËÜºî¤Î²øÊª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅÜ¤ê¡É¤È¡È¼õÍÆ¡É¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡È¼õÍÆ¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥íÈÇ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«¤é¤âÉã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤âÊª¸ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÉã¤äÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬À¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡Ç¯¤ò½Å¤Í¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢Â©»Ò¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¿·¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Çµö¤·¤È¼õÍÆ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¤Ë¡È¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤Ï°·¤¤¤Å¤é¤¤¡É¤È¸À¤¦¤Î¤«¡£»ä¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡Ö¼ã¤µ¡×¤È¡ÖÄ©Àï¡×
¡¡À¸³¶¤Î´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤ò¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÄºÅÀ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÏºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÍß¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¡¢µð¾¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£´·¤ì¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÏ·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¼ãÊÖ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤À»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»£±Æ¤äÈþ³Ø¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¼ã¤µ¤È¤Ï¡È³Î¿®¡É¤È¡È¶²ÉÝ¡É¤¬º®¤¸¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¶¯¤ß¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¿Í¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ®°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¿Í´Ö¤Ï¡È¼ã¤µ¡É¤äÉÔÏ·ÉÔ»à¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê¤ªÊ¢¤ò¤Ý¤ó¤ÈÃ¡¤¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢Íßµá¤Î²½¿È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ä¤¹¤¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦Íßµá¤Ï·ç´Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤´¤È¤ò¡ÈÎÌ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼Á¡É¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¿¿¤ÎÃÎÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²æ¡¹¤ÏÓ®ÆýÎà¤Î¹±²¹Æ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎÎÅÚ¤ä¿©ÎÈ¡¢µÙÂ©¤òÍß¤·¤¬¤ëÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¼«¿È¤ÏÉÔÏ·ÉÔ»à¤ò¤Þ¤ë¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤º¤ì»à¤Ì¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»à¤Ì¤Ù¤»þ¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¡»à¤Ì¤Î¤¬ÌÀÆü¤Ç¤¢¤ì¡¢ÌÀ¸åÆü¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤ÐËþÂ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½ËÊ¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤âÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡ÈÀ¸¤¤ë¡É°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¡¢¤è¤êÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÌµ¸Â¤Ë±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢¤â¤Î¤´¤È¤¬±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤à¤Î¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ê¼ã¼Ô¤«Ï·¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¶ò¤«¼Ô¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÊÑ²½¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤Æü¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇÄã¤ÎÆü¤â¤¢¤ê¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡£
¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù
STORY
Å·ºÍ¤À¤¬ÐþËý¤Ê²Ê³Ø¼Ô¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡Ë¤¬¶ØÃÇ¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï²øÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¤ÈÈá·à¤òÇØÉé¤Ã¤¿²øÊª¤ÏÇËÌÇ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£
STAFF¡õCAST
´ÆÆÄ¡§¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¿½Ð±é¡§¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡¢¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ï¥ë¥Ä¡¿2025Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿149Ê¬¡¿Netflix±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù°ìÉô·à¾ì¤Ë¤Æ10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¡¿11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¡Ê°ð³À µ®½Ó¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë