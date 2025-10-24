¡Ö¤¤¤Þ»Å¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×¶âÍ»»ñ»º2239Ãû±ß¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¡Èµ´ºÍ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡É¤¬·Ù¹ð¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¿·Ãø¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡¡¥Þ¥Í¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ê¸ÌÀ¤Î¡ÖÇË²õ¤ÈÁÏÂ¤¡×¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎò»ËÃÎ¡×¤«¤é·ãÆ°¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¤¤Þ»Å¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×·Ù¹ð¤¹¤ëµ´ºÍ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á
¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¥´¡¼¥ë¥É¤¬¤³¤³1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ë
¡½¡½Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬5Ëü±ßÂæ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³ô¹â¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥ß¥ó¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤ÇÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³ô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ´ë¶È¤¬³ô¼ç½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°Àª¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤Î³ô¹â¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤³¤³1Ç¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¸½Êª»ñ»º¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Ïº£·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¤¢¤¿¤ê4000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2000¥É¥ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËË¡ÄêÄÌ²ß¤Ø¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¡¼¥ÞÄë¹ñËö´ü¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö°²ß¤¬ÎÉ²ß¤ò¶îÃà¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ì¥·¥ã¥à¤ÎË¡Â§¤¬¸½Âå¤Ç¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥í¡¼¥ÞÄë¹ñËö´ü¤È¤ÎÎà»÷ÅÀ
¥¨¥ß¥ó¡¡¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¸å´ü¡¢¥Ç¥Ê¥ê¥¦¥¹²ß¤Î¶ä´ÞÍÎÌ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÎÉ²ß¡×¤Ï»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢ÄÌ²ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Ãø¤·¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ä´ÞÍÎÌ¤ÎÄã¤¤°²ß¤¬ÂçÎÌÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È°Û¼¡¸µ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¡É¤¬µ¯¤¡¢¤ï¤º¤«100Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÊª²Á¤¬150ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¿êÂà¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿°ì°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¥É¥ë¤ÎÎ®ÄÌÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¼«ÂÎ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤«¤é²ÁÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Ë»ñ»º¤ò°Ü¤¹Î®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¶¯¤¤³ô¼°¤Ë³¤³°¥Þ¥Í¡¼¤¬Âç¤¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¶ÉÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê1971Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢Ë¡ÄêÄÌ²ß¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿ÈË±É¤ÎÄºÅÀ¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿²æ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¥Þ¥Í¡¼¥µ¥×¥é¥¤¤¬¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î¼ûÍ×¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡Ö²á¾êÎ®Æ°À¡×¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ»º¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢»ý¤Ä¼Ô¤È»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤Î³Êº¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñËö´ü¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÈÏ·µà²½¤·¤¿¼Ò²ñ¡É¤òÀ¸¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«
¡½¡½ÊÆ¥É¥ë¤ò´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤¿Àï¸å¤ÎÃá½ø¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å¤Î·ÐºÑÃá½ø¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¥Ö¥ì¥È¥ó¥¦¥Ã¥ºÂÎÀ©¤«¤é¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦Äë¹ñ¤Î°Ò¿®¤Ï¤¤¤ÞÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ë¤ß¤Æ¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÆ¸¢¹ñ¤Ïº¿¹ñÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÙ¤ÈÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¸ò°×¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬µÞ·ã¤Ë¡ÖÊÄ¤¸¤Æ¡×¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼åÂÎ²½¤¹¤ë¼«¹ñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Î°ìÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¤é¡¢¤¤¤Þ¤äÆ»Ï©¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç·úÊª¤ä´ðËÜÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼£°Â¤¬°¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳¤ä¾å³¤¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÅÔ»Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ï·µà²½¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÉÙÍµÁØ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÉô¤ÎÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤ÏÄÀ¤àÄë¹ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥ë¤ÎÎÏ¤â¼å¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢AI¤¬Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤·¡¢Àï¸å·ÐºÑ¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ä¡¢¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¡Ë¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏµÕ¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£21À¤µª¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀïÁè¤Ç³Æ¹ñ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Ê¤«¡¢¤È¤¯¤Ë¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ç¤Î¥ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ê¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¶½Ì£¿¼¤¤»ØÅ¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ø¡½¡½ËÜ³ÊÅª¤ÊÅê»ñ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤ë¤È¤
¥¨¥ß¥ó¡¡ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Âç¶É´Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢À¤³¦Åª¤ÊÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤â¤Þ¤¿º£¸å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç³°¹ñ¿Í¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¿¤Á¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤¬10Ç¯Á°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤È¤¢¤È¹âÃÍÄÏ¤ß¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï2239Ãû±ß¡½¡½¤³¤Î¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤¬¸½ÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤³¤ì¤À¤±¡ÖNISA¤À¡×¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤À¡×¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤¬Áû¤¤¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤¬¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤È¤³¤í¤¬¼ÂÂÖ¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¸½ÍÂ¶â¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«0.1%¤·¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èó¾ï¤Ë°Õ³°¤Ç¤¹¡ª¡¡¤â¤Ã¤È³ô¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡Åê»ñ³¦·¨¤¬SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹ñÌ±Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÅê»ñ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ïº£¸åÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ø¡×Æ¬¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ËÜ³ÊÅª¤Ê³ô¹â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤Ï¸½ÍÂ¶â¤Î²¿³ä¤«¤ò³ô¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡½¡½ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï¤¤¤º¤ì¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤É¤Ã¤È³ô¤òÇã¤¤¤ËÁö¤ë¡£
¡¡Áê¾ì¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£³ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö4Ëü7000±ß¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï³ä¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢í´í°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬3Ëü±ßÁ°¸å¤Î¤È¤¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Î³ô¤Ï¾ÍèÅª¤Ë30Ëü±ß¤¤¤¯¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢3Ëü¤Ç»Å¹þ¤â¤¦¤¬5Ëü¤Ç»Å¹þ¤â¤¦¤¬¤Þ¤À¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤¥Ð¥Ö¥ë¤È°¤¤¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë
¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Åê»ñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ä2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¼êÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢Îò»Ë¤ò¸«¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤â¡ÖÎÉÀ¤Î¤â¤Î¡×¤È¡Ö°À¤Î¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎ®Æ°À¤¬¹â¤¯Åê»ñ¤¬²ÃÇ®²½¤¹¤ë¤È¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂç¤¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÉ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð19À¤µª¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÎÅ´Æ»¥Ð¥Ö¥ë¤â¡¢1920Ç¯Âå¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î²ÈÅÅ¥Ð¥Ö¥ë¤â¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¤â¥Þ¥Í¡¼¤¬°ìµó¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤¿¤¢¤ÈÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ»½Ñ¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿´ë¶È¤Ï¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Ï°À¤Ç¡¢Í±×¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ê¤Ë°ì¤Ä»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¡¦¥í¡¼¥ó¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë1ÄÚ3²¯8000Ëü±ß¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¶¸Íð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢ÇüÂç¤ÊÉÔÎÉºÄ¸¢¤òÊú¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤Ï¡¢Âß¤·½Ð¤·¤ò¸·¤·¤¯½Â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ËIT³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ³«È¯¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¥Þ¥Í¡¼¤ò²ó¤µ¤º¤Ë¡È½Ì¾®¥â¡¼¥É¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÄãÌÂ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Þ¥Í¡¼¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤¬´ë¶È¤ËÂß¤·½Ð¤·¤¿¤ª¶â¤ò¹ñ²È¤¬ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍ»»ñ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾õ¶·¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËÜÍèÅª¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¼Ò²ñÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÉåÇÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ²È¤â¤Þ¤¿Àµ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÆâÉô¤«¤éÉåÇÔ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¤ª¶â¤ÏÊ¸ÌÀ¤Î¡ÈÇË²õ¤ÈÁÏÂ¤¡É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÃÆ¤±¤ë¡×¤Î¤¬Îò»Ë¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤È°¤¤¤â¤Î¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎò»ËÃÎ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤ò·Áºî¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¤ÎËÜ¼Á
¡½¡½¥Þ¥Í¡¼¤ÎËÜ¼Á¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÃÎ¸«¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¨¥ß¥ó¡¡¤ª¶â¤ÎËÜ¼Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥ó¡¦¥³¡¼¥ë¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦±Ç²è¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Î¶âÍ»´íµ¡¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¤¥·¡¼¼ç±é¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¿¤À¤Îºî¤êÊª¤À¡£²æ¡¹¤¬¿©¤¦¤¿¤á¤Ë»¦¤·¹ç¤¤¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¡¢³¨¤ò°õºþ¤·¤¿»æÀÚ¤ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âæ»ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¶¦Æ±¸¸ÁÛ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤ê°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤Ê¸ÌÀ¼Ò²ñ¤¬·Áºî¤é¤ì¤¿¡£¡Ö²ÁÃÍ¤Î¼ÜÅÙ¡¢¸ò´¹¼êÃÊ¡¢²ÁÃÍ¤ÎÊÝÂ¸¡×¤Î3¤Ä¤ò¥Þ¥Í¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼åÆù¶¯¿©¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÙ¤Î²¸·Ã¤ò¡¢¶¦Æ±ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¯¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ëÇ¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢°åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦¸òÄÌ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À¸¤ó¤À¿ÍÎà¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Í¡¼¤Ï¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Î¡Ö²ÃÂ®ÁõÃÖ¡×¤È¤·¤ÆÇË²õÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊºÆÇÛÊ¬¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢»ñ¸»ÀïÁè¡¢ËÇ°×ÀïÁè¡¢´ð¼´ÄÌ²ßÀïÁè¡¢µ»½ÑÀïÁè¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦»Ë¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¤ÎËÜ¼Á¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÂç¶É´Ñ¤ò¤â¤Ä¤È¡¢Áê¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¸þ¤ä»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤¬¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥¹゙¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë½ÐÈÇ¡Ë