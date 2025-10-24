◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

3球団競合の末に阪神がドラフト1位で交渉権を獲得した創価大・立石正広選手が、プロ入り後の目標などを語りました。

今回のドラフト最多の3球団から1位指名を受けた立石選手。プロ入り後もその活躍に注目が集まりますが、ルーキーイヤーの目標を尋ねられるも「あんまり言うと自分が息苦しくなっちゃうので･･･」と返し、会場が笑いに包まれます。そして「まずは1軍で出場できることを目指して頑張りたい」と謙虚に語りました。

阪神のクリーンアップを担う森下翔太選手・佐藤輝明選手・大山悠輔選手については「勝負強い選手たちがそろっていますし、自分も右バッターという意味で森下選手や大山選手のバッティングに魅力を感じる」と印象を語った立石選手。「会話して少しでも吸収できたら」とコメントしました。

藤川球児監督からは「3番4番5番のトリオの中に割って入る(逸材)」と高い評価を受けていますが、「そう言ってくださったのはうれしいですけど、自分自身でも到底すぐ出られるような実力ではないと思っている」と語った立石選手。「(プロ入り後までの)この期間の使い方が大事になってくる」と、さらなるレベルアップを誓います。

立石選手は「1番の持ち味がバッティング」と打撃面をアピール。「チャンスや勝負を決める場面にこだわって、印象深い選手になれれば」とプロ入り後の活躍を思い描きました。