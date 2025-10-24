¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ûºå¿À¤Ï3°Ì¤Þ¤ÇÂç³ØÀ¸Ìî¼ê¤ò»ØÌ¾¡¡ºÇÂ¿3µåÃÄ¶¥¹ç¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ7Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¹Åç¤È¤Î3µåÃÄ¤Ç¤Î¶¥¹ç¤Î¤¹¤¨¡¢Åö¤¿¤ê¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹Áª¼ê¡£Âç³ØNo.1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤Î©ÀÐÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£¹³Ñ¤ËÎÏ¶¯¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¾Íè¤ÎÃæ¼´¸õÊä¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2°Ì»ØÌ¾¤Ç¤ÏÆüËÜÂç¤ÎÃ«Ã¼¾¸àÁª¼ê¡¢3°Ì»ØÌ¾¤Ç¤ÏÃÞÇÈÂç¤Î²¬¾ë²÷À¸Áª¼ê¤È¡¢12µåÃÄ¤ÇÍ£°ìÂç³ØÀ¸Ìî¼ê¤Î»ØÌ¾¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì»ØÌ¾¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£4°Ì¤Ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎÁáÀ¥ºóÅê¼ê¡¢5°Ì¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÎÁªÂò½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°éÀ®¤È¤·¤Æ2Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¡£°Ê¾å7Áª¼ê¤Ç¤Î»ØÌ¾½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦°Ê²¼¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡ËÜ»ØÌ¾
1°Ì¡§Î©ÀÐÀµ¹(ÁÏ²ÁÂç¡¦ÆâÌî¼ê)
2°Ì¡§Ã«Ã¼¾¸à(ÆüËÜÂç¡¦ÆâÌî¼ê)
3°Ì¡§²¬¾ë²÷À¸(ÃÞÇÈÂç¡¦³°Ìî¼ê)
4°Ì¡§ÁáÀ¥ºó(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡¦Åê¼ê)
5°Ì¡§Ç½ÅÐ¿óÅÔ(¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦Åê¼ê)
1°Ì¡§¿ÀµÜÎ½²ð(ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡¦Åê¼ê)
2°Ì¡§»³粼¾È±Ñ(Ê¼¸Ë¥Ö¥ì¥¤¥Ð¡¼¥º¡¦³°Ìî¼ê)