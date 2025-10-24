ワシントンD.C.のホワイトハウスで会談したフィンランドのアレクサンダー・ストゥブ大統領と米国のドナルド・トランプ大統領（資料写真、2025年10月9日、写真：UPI/アフロ）

◎この記事のポイント

・混沌を極める国際情勢の中、高市新政権は安倍外交を継承・発展させる形で、トランプ第2期政権に対応する新戦略を打ち立てる必要がある。

・フィンランド、イタリア、カナダ、イスラエルのリーダーがいかにトランプ大統領に向かい合っているかは、日本外交にとっても貴重な教訓となる。

・自律性を高め、地域の安定と自由な国際秩序を主導する外交へと進化することが、高市新首相に課された使命である。

（松本 太：一橋大学国際・公共政策大学院教授、前駐イラク大使、元駐シリア臨時代理大使）

2025年10月21日、新たな日本の首相に就任した自民党の高市早苗総裁は、国際政治の大転換点に立つことになった。ウクライナ戦争や中東地域の紛争に加え、インド太平洋地域でも、トランプ大統領が主導する関税政策を巡る米中間の緊張関係により再び不確実性が高まっている。

トランプ政権の第2期が始まって10カ月が経つ今日、東アジア地域のいずれの国々において最も重要な課題は、依然として米国大統領自身との信頼関係をいかに構築するかにある。

世界のリーダーたちは、すでにトランプ大統領をいかにうまくマネージしていくかについて、外交上の知恵を実践し始めている。一方で、シドニー大学米国研究センター所長のマイケル・グリーン氏は、「フォーリンアフェアーズ」紙への寄稿“Asia’s Trump Problem”において「トランプの意向を最もよく読み取っていた安倍氏を失ったことで、アジアは対米関係においてやや方向を見失っているようだ」と指摘する。

アジアの国々は依然として、安倍晋三元首相が果敢に果たした「トランプ大統領との仲介役」という役割を埋められずにいるのだ。アジアはいま、米国大統領とその側近たちとつながる強力な人的回路を失ったまま、地政学的な荒波の中にある。

本稿では、世界の4人の代表的な首脳たち──フィンランドのアレクサンダー・ストゥブ大統領、イタリアのジョルジャ・メローニ首相、カナダのマーク・カーニー首相、そしてイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相──のトランプ大統領に対する対応戦略を取り上げつつ、そこから学びとれる教訓を探ることで、トランプ大統領が率いるアメリカにどう対応していくべきか、改めてよく考えてみたい。

日本に求められる大きな役割

マイケル・グリーン氏が前述の寄稿で論じるように、トランプ大統領が最も深く信頼したアジアのリーダーは安倍晋三元首相であった。安倍氏は、20回以上の首脳会談、5回のゴルフを通じ、トランプ大統領の感情をよく理解し、利用し、そして、導くという稀有な能力を発揮した。

その外交の本質は、単なる米国への迎合ではなく、米国の力を日本の利益と重ね合わせる構想力にあった。「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想を日米共通戦略へと昇華させたのは、その象徴である。

高市新総理がトランプ大統領との関係で担うべきは、まさに“安倍外交の精神的継承”であろう。だが、第2期政権におけるトランプ大統領の一連の新たな言動や現在の国際秩序の一層の不安定化を前提とすれば、単に過去の再現にとどまらない新たな構想力や戦略が求められていることもいうまでもない。

なぜならば、今やトランプ政権の動向は、第1期政権時代以上に予測が困難となっているからだ。第1期トランプ政権の際と比べ、大統領側近や米国NSC（国家安全保障会議）の影響力も減少している。今やトランプ大統領本人との関係が世界中の二国間関係全体を大きく左右している。

また、日本がインド太平洋における中長期的な安全保障を担保する上で頼りとしてきたQUAD（日米豪印戦略対話）のメンバーであるインドやオーストラリアと米国との関係も動揺をきたしつつある。これに対して、トランプ大統領の弱みを見透かしたかのように、米国に対抗する中国やロシアといった主要国の出方が一層強硬なものとなっていることも見逃せない。

こうした中で一層重要になっているのは、トランプ大統領個人とその少数の側近たちとの信頼構築を軸にしつつ、その成果を日米同盟およびパートナー諸国との制度的枠組みへと昇華し、トランプ政権の唐突な要求や政治的な衝動にも十二分に耐え得る、柔軟かつ制御的な同盟関係構造をつくることである。

同時に、混沌を極めつつある国際秩序全体の維持、形成という観点から、国力にふさわしい役割が（そして圧倒的な地政学的変化が津波のように押し寄せている東アジアにおいてはその国力以上の役割が）日本に求められていることも、私たちは忘れてはならない。

世界のリーダーに学ぶ4つの外交戦略

トランプ大統領と“うまくやる”ために、いくつかの世界の指導者たちの成功事例は、トランプ大統領への対応という深刻かつ重大な外交課題に示唆を与えてくれている。

（1）ストゥブ大統領の“実利型外交”──共通利益の“見える化”

フィンランドのストゥブ大統領は、世界のリーダーたちの中でも、最もトランプ大統領とうまくやっているリーダーと評価してよいだろう。

青年期からのゴルフ好きも相まって、マール・アラーゴでトランプ大統領とゴルフをプレイし、個人的信頼関係を構築した点では、今やストゥブ大統領こそ安倍元首相の忠実な弟子ともいえるだろう。日本訪問時の東大での講演で、ストゥブ大統領はフィンランドは日本のようなパワー（power）がないからこそ、その影響力（influence）を高めてきたと述べている。

実際、ストゥブ大統領は、トランプ大統領とのゴルフの直後に、北極圏の戦略的重要性を念頭にフィンランド製の砕氷船4隻の売却と7隻の米国での建造に関する合意まで取り付けるなど、米国にとっての具体的利益を提示することで、自らの影響力を持ってトランプ大統領を動かした。無論、その前提として、ロシアと1300キロメートルの国境を接するフィンランドが、欧州の中でも対ロシア安全保障上の最前線に位置しているという、フィンランドと米国の安全保障上の戦略の一致が大きく作用していることは間違いない。

この点で、日本にとっても、東アジアにおける安全保障上の戦略的利害の一致を基に日米が共有できる“実利”の提示が不可欠だ。幸いなことに、フィンランドに比較して、日本には防衛産業、AI、量子技術、そして半導体供給網の共有体制の構築など多くの強いカードがある。

すなわち、抽象的な「価値の共有」を超える、目に見える相互利益の数値化と制度化──これがトランプ政権下での同盟外交の普遍的言語となっていることを、改めて認識する必要があるだろう。

（2）メローニ首相の“理念調整外交”──保守的価値観の共鳴と実務的バランス

欧州の中でもう一人、トランプ大統領とウマが合うリーダーといえば、やはりイタリアのメローニ首相であろう。同首相は、保守主義を体現するイデオロギー的親和性を通じてトランプ大統領の信頼を得てきた。

ホワイトハウスで開かれたウクライナ戦争に関する会合で発言するトランプ大統領と、会合に出席したイタリアのジョルジャ・メローニ首相（2025年8月18日、写真：ロイター/アフロ）

メローニ首相は欧州におけるトランプ大統領のイデオロギーの良き理解者として受け止められている。他方で、メローニ首相が、実際にはEU内でのその立場を損なわないよう細心のバランスを取ってきていることも注目に値する。

イタリア国内でも、メローニ首相は、保守・国家主義を前面に出しつつも、現実の経済・社会構造に対応した実務的政策を併用してきている。例えば、移民制御を訴えながら、労働力不足を補うため来年から3年間で50万人のEU圏外からの労働者の受け入れを目指す合法ビザの拡大といった逆向きの動きを行っていることも挙げられよう。また、移民対策などにおいて、EUという枠組みを完全に拒否せず、欧州との統合、協働の姿勢を示し、むしろEUの中でイタリアの影響力を強めようとしている。

無論、ウクライナ戦争をめぐる欧州と米国の亀裂という危機の中では、メローニ首相は際どい綱渡りを強いられてきたが、総じて、メローニ首相が政策実行においては保守派の理想よりも立場の調整を通じた成果を重視していることは、より広く知られてよいだろう。メローニ政権は、巷で言われるような「国家主義＝完全な閉鎖・排他主義」ではなく、「国家主権の主張＋国際協調・制度活用」の組み合わせというハイブリッドなスタイルを採りつつ、“柔軟だが芯がある”対応を取っているとも評価できよう。

高市新総理も、また保守の色彩を持つ指導者として、トランプ大統領との価値観の共鳴を戦略的に生かすことになろう。トランプ大統領が掲げる「アメリカファースト」は、高市新総理が主張してきた「日本の主権を守り抜くために、『外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力』という6つの国力を強化する必要がある」という主張と響き合っている。

他方、日本の国益にとって最重要な自由貿易の重要性や、対中戦略を含めた国際秩序の維持に果たす日本の大きな役割を考える上でも、国際的な規範の維持やルールの重視という原則は、決して妥協してはならないだろう。日本が目指すべきは、日本のナショナルアイデンティティーを軸にした、同盟国やパートナー国との開放的な連携にあるからだ。

（3）カーニー首相によるカナダの自立、多角化戦略、米国との取引──貿易構造の再定義

これら欧州の2人のリーダーたちとは異なる意味で、カナダのマーク・カーニー首相のプロフェッショナルなパフォーマンスも注目に値する。

カナダは、トランプ大統領の関税政策により最も強い打撃を受けた米国の同盟国の代表だ。その苦境を乗り越えて、トランプ大統領という特別な存在とその特異な言動の様式を最も早く学習したのがカーニー首相と言ってよいだろう。

当初、トランプの関税政策に強く反発したカナダ国民は、「Elbows Up」(注：「ひじを上げろ」という意味が転じて、「腕まくりをして踏ん張れ」という意味）というアイスホッケーのスローガンの下に、カナダ政府と国民が一致団結して米国に対抗していくことを誓い、カナダ政府はデジタル課税など報復的措置を取り、カナダの強い姿勢を米国に示した。この点、カーニー首相自身も、カナダは米国に対し報復関税を実施した2カ国の一つであることを指摘している。

当初の苦境の中、マーク・カーニー首相は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）という制度枠組みや、米国の産業がカナダの天然資源に依存していることなどを盾として、トランプ大統領による貿易圧力をある程度かわすことに成功した。この実績は、私たちにとっても示唆的である。また、現在では、カーニー首相は、より妥協的な言葉使いと、柔軟な現実主義をもって、トランプ大統領との関係再構築に成功していると言ってもよいだろう。

最近のブルームバーグのインタビューにおいて、カーニー首相はカナダが採っている3つの戦略を明らかにしている。

第1に、カナダの経済的自立の強化である。カーニー首相の戦略の核となるのは、カナダは、米国が奪い去ることができるものよりもはるかに多くのものを自国で生み出すことができるという考えだ。カナダは米国からの圧力に対して再び弱い立場に陥ることがないよう、「一つのカナダ経済」を構築するために大きく動き出している。

第2に、カナダは、米国一国のみに依存しない、他の諸国やパートナーとの多角的な経済関係構築という戦略的な方向転換を進めている。カナダの貿易輸出はその約77.6％（2023年）が米国に依存していることから、多角化は避けて通れない。また、このカナダの方針転換は経済分野のみに限らない。例えば、この6月に調印されたカナダとEUの安全保障パートナーシップは、カナダが米国への軍事依存を静かに見直そうとしている表れでもある。

第3に、カナダは、米国との交渉においても、カナダの競争力がいかに米国にとっても有益であるかを強調し始めている。特に来年（2026年）夏にレビューが予定されているUSMCAの再交渉に際して、カナダは米国との経済的連動性を戦略的に提示し、カナダ、米国、メキシコという3カ国の経済統合が、米国の競争力にとって不可欠であることを明確にしようとしている。カーニー首相は、鉄鋼や自動車などの分野では米国・カナダの連携が密接であり、カナダ産の完成車に含まれる米国産部品の割合が、平均的な米国産車に含まれる米国産部品の割合よりも高いという事実を挙げ、カナダがこれらのセクターで「アメリカをより強くしている」と主張している。

こうしたカナダの戦略は、日本にとっても十分に参考になる。例えば、米国も重視している経済安全保障分野での制度構築を日本が主導することは、日米間の制度的結び付きをより強固にするだろう。先端技術分野でのサプライチェーンに関する協力などの提案は、トランプ政権を制度的な連携の舞台に引き戻すことにつながろう。「トランプ大統領が制度を嫌う」と決めつけるのは誤りである。こうした制度的枠組みがトランプ大統領自らの成果として語れる形で提示されれば、米国はむしろ積極的に乗ってくるに違いない。

同時に、カナダほどの米国依存度ではないにせよ、日本も、米国のみに頼らない、全方位的な経済・貿易関係の構築を官民双方が行う必要があるだろう（例えば、フォーリン・アフェアーズに寄稿された寺澤達也・日本エネルギー経済研究所理事長、元経済産業省審議官の“How Japan─and Other U.S. Allies─Can Work Around America”は、この点で多くの示唆に富んでいる）。すなわち、米国、欧州、アジア止まりで安住するような、これまでの日本的発想をゼロから見直す必要がある。日本は、広大な地域に広がるグローバルサウスの国々のポテンシャルに真剣な眼差しを向けるべきということだ。

（4）ネタニヤフ首相の“強気の軍事・外交”──最強の同盟関係の結束と強固な自律性の両立

もう一人、トランプ大統領の盟友とも言えるリーダーがいる。やや特異であるが、いやむしろ特異であるからこそ、イスラエルのネタニヤフ首相のやり方からも大いに学ぶべきだ。

ネタニヤフ首相は、トランプ大統領との長年にわたる信頼関係を背景に、自国の安全保障上の“国益”を一歩も譲らぬ姿勢を示してきた。

イラン空爆においても、また、ハマース幹部を狙ったカタールのドーハ空爆においても、必ずしも事前に米国の十分な理解を得ていたわけではない。こうした軍事行動の善悪の判断は置いておくとしても、ネタニヤフ首相の下で、イスラエルの軍事面での大胆な自律性が最大限に発揮されていることは間違いない。

米国に対して、イスラエルは自らの安全保障アジェンダのプライオリティを示すことに一切のためらいがない。この点では、イスラエルは他の国々と比較しても突出している。この背景にあるのは、特に中東地域において米国を凌駕するインテリジェンス能力と、米国の内外へのユダヤ系ネットワークに基づく強固な政治的影響力である。

ガザの停戦へのプロセスにみられたように、それはイスラエルの過剰な自信の表れとも言えるが、イスラエルが、米国という最大の同盟国に自らの自律性を示しつつ、同時にその同盟関係の強固な結束を改めて実現するという離れ業をやってのけていることは瞠目に値する。

日本の外交にとっても、イスラエルの“能動的かつ自律的”な姿勢は、反面教師としての側面も含め大いに参考になろう。持続的な防衛費の拡大や、自衛力の格段の強化といった継続的な日本の政策は、米国に対して「日本が率先して安全保障上の負担を共有している」という強いメッセージとなる。

この点で日本は、インテリジェンス能力を含め広義の安全保障面で自律性を飛躍的に高める必要がある。戦後長らく続いてきた日米同盟の非対称性を「コストシェア」という受け身の認識から、「リスクシェア」という危機に立ち向かう能動的なポジティブな戦略に転換することによって、日本に対する米国の理解を増大させることになろう。

東アジア地域の秩序形成を担う日本の役割

米中間の緊張は、トランプ大統領の判断いかんでどのように展開するか判然としない。その中で、日本は“対立や緊張の緩衝地帯”に立つ傍観者ではいられない。

とりわけインド太平洋の国々がトランプ大統領との関係を模索する中で、日本は地域秩序の設計者として行動すべきだ。上述の世界の首脳たちは、いずれも高度の外交的洗練さをもって、「怒らせず、認めさせ、そして、利用する」という三段論法でトランプ大統領を動かしてきている。日本が採るべき方策も同様であろう。

QUADの再活性化、ASEAN諸国との連携強化、台湾有事を見据えた防衛計画の明確化、そして韓国との安全保障協力の持続的強化──こうした基本的な政策を同盟外交の中核に改めて位置付け、米国のアジアへの関与を確かなものとしていくことが肝要である。安倍政権時代に確立した日米主導の「自由で開かれたインド太平洋」を、今度は日本が主導する同盟として再構築していく度量が問われている。

トランプ大統領は、強い相手を好み、媚びる相手を心の底で軽蔑する。私たちが目指すべきは、恐れず、迎合せず、自律性を高めると同時に同盟国とパートナーの絆を強め、決して孤立しないという“真の友人として導く”日本外交であろう。

今、求められるのは、中東の紛争やウクライナ戦争で垣間見せているトランプ大統領の平和への衝動を最大限に活用し、自由で開かれたインド太平洋を次の世代へと継ぐ、勇気と構想力である。高市新総理に期待されるのは、まさにその“知的胆力”であり、アジアの舵を再び日本が握ることだ。

筆者：松本 太