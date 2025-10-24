¥È¥é¥ó¥×Ë¬Æü¤ÏºÇÂç¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬Ä©¤à¤Ù¤ÆüÊÆ¿·Æ±ÌÁ¤Î³Ë¿´
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê10·î21Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë
ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸
¡¡¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î»Ñ¤ò¼¨¤¹·Àµ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌç½Ð¤Ï²Ú¤ä¤«¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¿·¼óÁê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¸åºÇ°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿À¯¼£¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Î½é»Å»ö¤È¤·¤ÆÍè½µºÇÂç¤Î»³¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤À¡£
¡¡ÆüÊÆ´Ø·¸¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤³¤ÎÌÌÃÌ¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿¿²Á¤òÌä¤¦Âè1¤Î»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Àï¸åºÇ°¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ï¡¢½ªÀï°ÊÍèºÇ¤â´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬²áµî1Ç¯´Ö¤ÇÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤È¼Â¼ÁÅª¤Ê·³»öÅªÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÈó³Ë²½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤äËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊÝÍ¤òÌÛÇ§¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤éÊ¼»Î¤äÃÆÌô¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦³Ë´ØÏ¢¤Îµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¹½¿Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦3¹ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏÀ¯³ØÅªÀÈ¼åÀ¤òÊú¤¨¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¡¢ÊÆËÜÅÚ¤òÁÀ¤¦Ä¹µ÷Î¥³ËÀïÎÏ¤Þ¤Ç¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ë·³»ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤¬°ìÂÎ¤ÎÀïÎ¬ÅªÀï¾ì¤È²½¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËëËö°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤ÎÎÙ¹ñ¤ÈÀøºßÅª¤ÊÅ¨ÂÐ´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â³ËÊ¼´ï¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤À¤¬¡¢ËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÀïÁ°¤È¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ¨¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¸Â³¤Î¥«¥®¤Ï¤³¤ÎÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÆ±ÌÁ¤Î¼Â¸úÀ¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î°ÂÊÝÂÎÀ©¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤¯¤¹¤Ö¤ëÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡ÖÁð¤Îº¬¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëMAGA¡ÊMake America Great Again¡áÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¡ËÁØ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¡¦²ÈÅÅ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤¬ÊÆ»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¡½¡½¤³¤Îµ²±¤Ï¤¤¤Þ¤âÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MAGA¤ò»Ù¤¨¤ëÁØ¤¬¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ò¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ï³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤Ë½ª¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
MAGA¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤ÎÆñ¶É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·Ç¤²¤ë¤Ù¤´ú°õ¤ÏÌÀ²÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖMAGA¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸Ø¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÅê»ñ¤·¡¢¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»º¶ÈºÆ·ú¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÏ¢·È¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¤Ï¡ÖMade in America¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÆüÊÆ·ÐºÑÆ±ÌÁ¡×¤³¤½¤¬¡¢¸Å¤¤·³»öÆ±ÌÁ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¿¿¤ÎÆüÊÆ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¯´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼MAGAÆ±ÌÁ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ê¤Î¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎºÆ°ÎÂç²½¤ò¸½¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ê³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÈÊ¸ÌÀÅª¿®ÍêÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Îµ»½Ñ¤òÊÝ¤Á¡¢ÁÇºà¡¦µ¡³£¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦ÀºÌ©¹©³Ø¡¦AIÀ©¸æ¡¦ÅÅÃÓ¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹´ð´´»º¶È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ³Ëµ»½Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âÆüËÜ¤Ï¡¢»º¶È¶õÆ¶²½¤ò·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¤ÎÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖºÆ¹©¶È²½¤Î·Ð¸³¡×¤³¤½¡¢º£¤ÎÊÆ¹ñ¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÎ·Ã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤ËÅê»ñ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¸ÛÍÑ¤È¶µ°é¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë³°¹ñ»ñËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦MAGA¤ÎÀº¿À¤È½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦ÃßÅÅÃÓ»º¶È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÁð¤Îº¬¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ºÆÀ¸¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè3¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹»þ¡¢¤½¤Î¹â¤¤¼ý±×À¤ÏÆüËÜ¤«¤éÅê»ñ¤·¤¿³ô¼°¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ËµÚ¤Ö¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î¡Ö¹ñÌ±»ñ»º¡×¤òÁýÂç¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤¬¿¿¤Ë¡Ö»ñ»º±¿ÍÑÂç¹ñ¡×¤ËÃ¦Èé¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè4¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÈÀ¾ÍÎ¤Î²ÁÃÍ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÍ£°ì¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸ÌÀ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢·³»öÆ±ÌÁ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÊ¸ÌÀÆ±ÌÁ¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÈÃá½ø¡¢¶¥Áè¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖMAGA¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬ÆüËÜ¼«¿È¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡ÖÆüÊÆMAGAÆ±ÌÁ¡×¤Î³Ë¿´¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÍèÆü¤È¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¡¡Íè½µÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª¤Êµ¡²ñ¤À¡£
¡¡Á°À¯¸¢¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹ç°Õ¤·¤¿80Ãû±ß¤ÎÆüËÜ¤«¤é¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎºÆÀ¸¤ËËÜµ¤¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·µÕ¤Ë¡¢ÍýÇ°¤À¤±¤Ç¼Â¤òÈ¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÀï¸åºÇÂç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ³Î¤À¡£ÆüËÜ¤³¤½¤¬MAGA¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤ËÀ¤³¦¤òºÆ·ú¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¤«¤±¤ë³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¸ì¡§MAGAÆ±ÌÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüÊÆ
¡¡¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·³»öÆ±ÌÁ¤Ç¤â¡¢ÄÌ¾¦¶¨Äê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖÆüÊÆMAGAÆ±ÌÁ¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¹ñ²È´Ö¶¨Æ¯¤Î¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤ËÆüËÜ¤òºÆ¤Ó¼«Î©¤·¤¿¸Ø¤ê¤¢¤ë¹ñ²È¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¤½¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÁ°¤ÇÌÀ³Î¤Ë¸ì¤ë¤È¤¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¡ÖÊÄºÉ¤Î»þÂå¡×¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£
É®¼Ô¡§»³粼 ÍÜÀ¤