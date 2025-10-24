²ÃÎð²«ÈÃÊÑÀ´µ¼Ô¤Ë¸÷ÌÀ¡Ä¡ÄÌÖËì¤Î²¼¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ»ëÎÏ²óÉü¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ÔÇ¾¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¡ÈBCI¡É¡Õ
Ç¾¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÊBCI¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼Ò¡£¤½¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥À¥Ã¥¯»á¤¬¡¢»ë³ÐÊä½õÁõÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤òÌÖËì¤Î²¼¤ËËä¤á¹þ¤à
¼ÂÍÑ²½¤¬ºÇ¤â¶á¤¤»ë³ÐÊä½õÁõÃÖ¡ÖPRIMA¡Ê¥×¥ê¥Þ¡Ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤òÌÖËì¤Î²¼¤ËËä¤á¹þ¤ß¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥á¥¬¥Í¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¿Í¹©Åª¤Ë»ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡§¿ÜÅÄÅí»Ò¡¦²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢¡¢¡¢¡
Ã±¸ì¤òÆÉ¤ß¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¡½¡½¤Þ¤º¡¢»ë³ÐÊä½õÁõÃÖ¡ÖPRIMA¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ´Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤È±Ñ¹ñ¤Î17»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿²ÃÎð²«ÈÃÊÑÀ¤Î´µ¼Ô38¿Í¤Î¤¦¤Á84¡ó¤¬Ê¸»ú¤ä¿ô»ú¡¢Ã±¸ì¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¿Í¹©ÌÖËì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡Ö·ÁÂÖ»ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ê¸»ú¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÇ¾¤¬¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ÆÃ±¸ì¤È¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥×¥ê¥Þ¤Ï¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢´µ¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë·Á°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥ï¡¼¥É¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼ÒCEO¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¥À¥Ã¥¯»á¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡¡½¡½¿§¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¿§¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡½¡½¥Á¥Ã¥×¤ÏÄ¹´ü´Ö¡¢ÌÖËì²¼¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Î³ÎÇ§¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤Ë»È¤¦Á°¤Ë¤Þ¤º¡¢±ÕÂÎ¤Ë¿»¤·¤ÆÍÏ¤±¤À¤¹²½³ØÊª¼Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢À¸ÂÎÅ¬¹çÀ¤Î¹ÈÏ¤Ê»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ°Êª¼Â¸³¡¢¡ÊÄÌ¾ï¤è¤ê¤â²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤ËÃÖ¤¤¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ë¿®ÍêÀ¤ä¼÷Ì¿¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ë²ÃÂ®¼÷Ì¿»î¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ×¾²»î¸³¤ÎËÜ»î¸³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤È²¤½£¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì5¿Í¤Î´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥¸¥Ó¥ê¥Æ¥£»î¸³¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥È¤ËËä¤á¹þ¤ó¤Ç¡ÖÄ¹´ü´Ö°ÂÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾®µ¬ÌÏ»î¸³¡Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄ¹¤Ç6¡Á7Ç¯¤ÎÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë´µ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙË¦°Ü¿¢¼£ÎÅ¤ò¾å²ó¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¡½¡½¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¡ÊiPSºÙË¦¡Ë¤äæõÀ´´ºÙË¦¡ÊESºÙË¦¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¿·¤¿¤ÊºÙË¦¤òºî¤Ã¤Æ°Ü¿¢¤¹¤ëºÙË¦°Ü¿¢ÎÅË¡¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦°Ü¿¢¼£ÎÅ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¡¢¥×¥ê¥Þ¤Î¼ç¤ÊÍøÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥ê¥Þ¤Ï¡¢¡Ê¸÷¤ò´¶¤¸¤ë¡ËÛåÂÎ¡Ê¤«¤ó¤¿¤¤¡ËºÙË¦¤ä¿íÂÎ¡Ê¤¹¤¤¤¿¤¤¡ËºÙË¦¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ë¿À·Ð¤äÌÖËì¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¾¤â¡Ö¸«¤ëÊýË¡¡×¤ò¤Þ¤À³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÖËì¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡¢¸÷¼õÍÆÂÎ¤Î¥·¡¼¥È¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¤ê¡ÊÂÎÆâ¤Ë¸µ¡¹¤¢¤ë¡Ë´´ºÙË¦¤òÃíÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºÙË¦¤¬Àµ¤·¤¯¿À·Ð²óÏ©¤ò·ÁÀ®¤·¡¢»ë³Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î×¾²»î¸³¤ÇºÙË¦¤¬À¸Ãå¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÏÀÊ¸¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ë³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã³°Åª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ãÆâ¤ËºÙË¦¤òÃíÆþ¤·¤Æ¡¢»ë³Ð¤ÎÎô²½¤ò¾¯¤·´ËÏÂ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃíÆþ¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤¬¡¢¿À·Ð²óÏ©¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÛåÂÎ¤ä¿íÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê²½³ØÊª¼Á¤òÊ¬Èç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
Íè²Æ¤Ë¤â²¤½£¤ÇÈÎÇä³«»Ï
¡¡¡½¡½¥×¥ê¥Þ¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼êÂ³¤¤¬ºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï²¤½£¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î´õË¾¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¾µÇ§¿³ººÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµ¬À©Åö¶É¤ÎÈ½ÃÇ¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³ºº¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÎFDA¡ÊÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ë¤È¤â¶¨µÄÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó4500»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÜÅÄÅí»Ò¡Ö²ÃÎð²«ÈÃÊÑÀ´µ¼Ô¤Ë¸÷ÌÀ¡Ä¡ÄÌÖËì¤Î²¼¤Ë¥Á¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ»ëÎÏ²óÉü¤¬²ÄÇ½¤Ë¡×¡Ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥×¥ê¥Þ¤ÎÊÆ¹ñÈ¯Çä¤Î»þ´ü¡¢Â¾¤ÎÌÜ¤ÎÆñÉÂ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¡¢¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¿·¤¿¤Ê°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿ÜÅÄ Åí»Ò¡¿Ê¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë