元宝塚のトップスター・月城かなと、“義姉とランチ”オフショット「義姉妹美しくて眩しい！」「おもしろ美女」
元宝塚のトップスター・月城かなとが、23日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で親友であり、義姉を演じる中村ゆりとの2ショットを公開した。
【写真】「美しくて眩しい！」“義姉とランチ”オフショットを公開した元宝塚のトップスター・月城かなと
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
中村演じる御厨真琴は、手広く事業を展開する御厨（みくりや）ホールディングス次期社長・御厨利人（要潤）の妻。大学時代の親友で、利人の妹・御厨彩芽（月城かなと）との縁で、裕福な御厨家に嫁いだ。
インスタグラムでは、第2話で登場した真琴と彩芽のランチシーンの撮影裏を紹介。食事を前に笑顔を見せる月城と中村のオフショットをアップした。
この投稿に「かわいい 親友ツーショット」「義姉妹美しくて眩しい！」といったコメントのほか、劇中で食欲のない真琴の分まで食べると言い出した彩芽に対して「このボリュームを2人分食べた彩芽さんおもしろ美女」「彩芽さまはよく食べる設定なんでしょうか？」といったコメントが寄せられた。
【写真】「美しくて眩しい！」“義姉とランチ”オフショットを公開した元宝塚のトップスター・月城かなと
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
インスタグラムでは、第2話で登場した真琴と彩芽のランチシーンの撮影裏を紹介。食事を前に笑顔を見せる月城と中村のオフショットをアップした。
この投稿に「かわいい 親友ツーショット」「義姉妹美しくて眩しい！」といったコメントのほか、劇中で食欲のない真琴の分まで食べると言い出した彩芽に対して「このボリュームを2人分食べた彩芽さんおもしろ美女」「彩芽さまはよく食べる設定なんでしょうか？」といったコメントが寄せられた。