±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢P5Ãó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â²þÄê¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é
Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎP5Ãó¼Ö¾ìÍøÍÑÎÁ¶â¤ò¤¤ç¤¦10·î24Æü¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£
ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¤Î²þÄê¸å¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Æþ¸Ë¤«¤é30Ê¬°Ê¾å1»þ´Ö°ÊÆâ¤ò100±ß¡¢1»þ´Ö°Ê¾å8»þ´Ö°ÊÆâ¤ò30Ê¬¤´¤È¤Ë200±ß¡¢8»þ´Ö°Ê¾å72»þ´Ö°ÊÆâ¤ò1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê150±ß¡¢72»þ´Ö°Ê¾å¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê100±ß¤È¤¹¤ë¡£
1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤Ï72»þ´Ö°ÊÆâ¤ÏÄÌ¾ï´ü2,800±ß¡¦Â¿µÒ´ü3,400±ß¡¢72»þ´Ö°Ê¾å¤ÏÄÌ¾ï´ü2,000±ß¡¦Â¿µÒ´ü2,400±ß¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤¬P1¡¦P4¡¢¶õ¹Á¿¶¶½¡¦´Ä¶À°È÷»Ù±çµ¡¹½¤¬P2¡¦P3Ãó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â¤ò8·î¤Ë²þÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£