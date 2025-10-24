º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ë¡Ö¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¡×¡¡»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È
¥×¥íÌîµå¡¦¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯3·î¤Ë²Ö´¬Åì¹â¹»¤òÂ´¶È¡£¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏDeNA¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1°Ì»ØÌ¾¡£ÃêÁª¤Ë¤è¤ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¢¦²¼µ¥³¥á¥ó¥È¡Öº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü10·î23Æü¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë2µåÃÄ¤«¤é¤Î1°Ì»ØÌ¾¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÆþÃÄ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÁª¼ê¼«¿È¤â¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ³§ÍÍÊý¤Ë¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÌÀÆü¤«¤é¤ÎÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ä¶¥µ»¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤ËÁª¼êËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À°ì¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÄÇ¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢º£¸å¤âÎÉ¤¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤ÐÂçÊÑÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×