¡ÖÉ×¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¸å¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Î¤¿¤áË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿¡×Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¿66ºÐ¼çÉØ¤ÎÇ¯¶â³Û
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»66ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê64ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§ÄÂÂß
µï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¸½Ìò»þ¤Î¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ¡ÊË¡¿ÍÀßÎ©¸å¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¡Ë
¸½Ìò»þ¤ÎÇ¯¼ý¡§0±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§¤Ê¤·
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â295¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â185¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§3Ëü651±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±7Ëü±ß
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â122Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¢¨·«¤ê¾å¤²¼õµë
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö30Âå¤ÇÉ×¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ë¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò»î»»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Êý¤¬ÍÍø¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´Ê¬¤È¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï2ÇÜ¤Ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢ÉéÃ´¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇ¯¶â¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁªÂò¤¬¡¢º£¤ÎËþÂ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤ÏÌó30Ëü±ß¡£¶â³Û¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö1Ç¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¼Ô¼«¿È¤â¡Öº£Ç¯3·î¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥½¡¼¥·¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¡×¤·¤Æ»Å»ö¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¡¢Ï·¸å¤âÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ýÆþ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ï¤ä¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û2Âæ¤È¥¬¥é¥±¡¼1Âæ¤Ç¡¢ÄÌ¿®Èñ¤òÉ×ÉØ¤Ç·î8800±ß¤Ë¡×ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½ô¡¹¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤è¤ê¡ÖÉ×¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤âÂ¿¾¯»Å»ö¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢²¿¤È¤«À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡ÖÉ×¤Î¼ýÆþ¤ÏÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¡×º¤¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ö¸ÇÄê¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤¹¡£°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÃù¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
