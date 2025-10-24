フリーアナウンサーの森香澄（30）が22日深夜に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・32）に出演。タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希（29）の妹でモデル・「ゆみちぃ」こと木村友美（22）へ芸能界を生き抜く術をアドバイスをした。

今回の企画は「問題の出ないクイズ!」。タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希の妹でモデル・ゆみちぃのプロフィルなどから性格や恋愛観をモデルでプロ雀士の岡田紗佳、お笑いコンビ「ザ・マミィ」の林田洋平、酒井貴士の3人が過剰考察した。

プライベート編で自宅が公開された。そこでパジャマ姿や筋トレなどを行う姿が披露されると、ザ・マミィの2人は大興奮。岡田も「やっぱりずっとエロい」とコメントするなど、色気を感じ取った。

この反応にゆみちぃが戸惑っていると、森は「この業界でやっていくってなった時は一番エロい人がどう考えるかっていうのを考えた方がいい」と助言。さらに「エロオヤジを飼っておいた方がいい。頭の中で」とし「バナナとウインナーはマジで気をつけて」と真剣なトーンで伝えた。

このアドバイスに林田は「本当の指導がたまに入る。本当に大事なこと言ってる」と的を得ているとした。