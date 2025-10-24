●きょう24日(金)は安定した晴天 朝と昼との寒暖差大

●週末は日曜午前中心に一時ぐずつく天気に

●来週は冬型気圧配置 冷たい北風で一段と肌寒さ増す

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





今朝も、夜中の間に晴れたこともあり、放射冷却の影響が強まって、少々冷え込んでいます。今朝は岩国と玖珂で、今季一番の冷え込みとなっています。





県内は大陸から張り出す高気圧に覆われています。きょう24日(金)は、このあとも安定した晴天が続く見込みです。





朝は冷え込んでいますが、日中はハイペースで気温上昇。山口市内では25度以上の夏日の可能性もあります。激しい気温変化に合わせて服装での調節などを心がけて頂ければ、と思います。





また、今週は一気に秋が深まってきましたが、これから来週にかけてもまた季節が大きく動きそうです。

週末は気圧の谷の通過で雲が増え、日曜日は低気圧や前線の通過で一時雨の所が多くなります。週明けからは晴れ間が戻りますが、低気圧が東に去るにつれて、等圧線が縦じま模様の西高東低＝冬型気圧配置に。これにより冷たい北風が吹いて、いっそう空気は冷たくなっていく見通しです。



来週は、もう1ランク深まる秋の装い、少し冬の初めの頃もイメージした装いも必要になりそうです。駆け足で進む季節変化にしっかり対応しながら、健康第一で過ごしていきましょう。





きょう24日(金)の県内は、安定した晴天の一日。少し薄い雲が広がることはあっても、洗濯物の外干しなどには問題ありません。





朝は空気ヒンヤリですが、日中の気温は22～23度から山口市中心部は25度以上の夏日の可能性があります。激しい気温変化に対応しやすい服装選びなど、心がけましょう。





今週末は気圧の谷の通過で雲が広がりやすくなり、土曜日は午後ほどにわか雨の心配も。日曜日は午前中心に、雨傘が必要なほどのぐずつく天気となる可能性があります。週末はスッキリしないため、きょう24日(金)の晴天は、お洗濯など大事に活用しましょう。

来週は冷たい北風が吹いて再びガクッと気温が下がり、晩秋の肌寒さに。朝晩は薄手のコートなども必要になる冷え込みの日もありそうです。



激しい気温変化で体調を崩さないよう気を付けて、深まる秋～少し冬の入り口くらいまでの備えを進めておきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

