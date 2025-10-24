DeNAは23日に都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」にて、1位で青山学院大・小田康一郎を指名し、交渉権を獲得した。小田は中京高から青学大に進学し、大学でも1年春からレギュラーで3年時までにベストナインを2回獲得するなど、パンチ力あふれる打撃が魅力の内野手だ。

同日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』ではDeNAのドラフトを振り返り、番組に出演した齊藤明雄氏は、現状のチーム状況を踏まえ今回の指名について「（DeNAは）右の野手が欲しい中で、ちょっと少ないのかなといった印象。（小田は）いい選手なんだけど、DeNAは左が多いので、どこを守らせるのかなというところがありますね」と話し、

同じく解説で出演していた五十嵐亮太氏は「（小田）は柔らかいスイングしているし、いい選手はいるだけいた方がいいので。能力の高さですよね、チームの戦力というよりは」と評価した。

また番組MCの野村弘樹は今回の指名に関して「1位に佐々木麟太郎を指名したということはやっぱり、DeNAは左のしっかり打てる選手が欲しかったということですよね。それで小田選手に行っているわけですからね…」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』