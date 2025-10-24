「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島はドラフト１位で平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝の交渉権を獲得した。３球団が競合した創価大・立石正広内野手（２１）の抽選には敗れたが、走攻守そろった俊足の両打ち外野手の指名に成功。平川は「好きな色は赤」という縁に導かれ、憧れのメジャーリーガーである「鯉のデラクルーズ」として、トリプルスリーを目指す。

杜（もり）の都で努力を重ね、見せた成長が夢の続きにつながっていた。２球団競合の行方を平川は静かに見守り、笑みを浮かべた新井監督の姿にようやくほほ笑んだ。「まさかこの順位で呼ばれるとは思っていなかった。今日は喜んで、明日からしっかり練習して頑張っていきたい」。憧れは現実になった。

仙台での４年間が未来を大きく変えた。大学１年秋、野手に転向。さらに１年後の２年秋には両打ちに挑戦した。勧めた森本吉謙監督も「練習量が単純に考えて倍になる。彼の努力で今の形ができあがった」とうなずくほどの努力家。それでも平川本人は「あんまり苦労せずにきた。楽しくやってきました」と平然と練習の日々を振り返る。

右、左で毎日１００本の振り込みをすることが日課。「左は広角に打ち分けられるバットコントロールがあって、右はパワフルさがあって。両方ホームランが打てるというのが強みかなと思います」と自信をのぞかせる。毎日うまくなる野球が楽しくて仕方なかった。

両打ちに挑戦することが決まると、すぐに検索した。一番最初に出てきた米大リーグ・レッズに所属するデラクルーズに目を奪われ、「スイッチヒッターで身長も大きい。自分と似ているところがある」と共通点を見た。

デラクルーズは２４年に６７盗塁を記録した俊足の持ち主で、長打力も武器のひとつ。目標にはメジャーリーガーを挙げたが「新井監督も右打者。いろんな技術、ドリルを聞いて成長したい」と、同じ場所に立つことによって得られる“最高の教科書”からもどんどん吸収していく覚悟だ。

身長１８７センチ、体重９３キロの恵まれた体格。大学４年間で１５キロの増量に成功するなど、上半身を中心としたウエートトレーニングで土台を作り上げた。また大学３年時に参加した代表合宿では、レベルの高さを感じて意識も変化。打撃練習中に堀井哲也監督からボソッと言われたという「２５、２６歳ぐらいで上のレベルで化ける」という言葉は自信になった。

好きな色は「赤」、ラッキーカラーは「白」と笑う。広島には一度も行ったことがないが、この２色のカラーを使ったユニホームに袖を通すことが決まった。「トリプルスリーを目標にやっていきたいです」。座右の銘は「やれる気」。やれる覚悟は誰よりも持っている。

【平川 蓮（ひらかわ・れん）】

◆生まれ ２００４年３月３１日。２１歳。北海道出身。１８７センチ、９３キロ。右投げ両打ち。

◆好きな色 赤。ラッキーカラーは白。

◆高校時代の夢 保健体育の教員。

◆好きな言葉 やれる気。

◆ニックネーム れんれん。

◆憧れの選手 米大リーグ・レッズのデラクルーズ。

◆広島で食べたいもの 有名なものを食べてみたい。