まさかの「NISAで大損」する可能性も…「100％」はない株式投資、プロが明かす「たった一つ」の鉄則【日本株】【新NISA】

NISAの成長投資枠で使える個別株。成長株はどうやって見つける？

2025年10月4日に楽天証券で行われた「投資の日 楽天証券特別セミナー in Osaka」ではライブ配信がされていました。その中で「元日本株ファンドマネージャーが語る！成長株の見つけ方」のセミナーが開催され、楽天証券経済研究所チーフ・ストラテジストの窪田真之氏が講演をされていました。

成長株（個別株）はNISAの成長投資枠で投資が可能ですから、非課税制度を活用できます。納得できる利益が出るまでには多少時間はかかりそうですが、NISAには期限がありません。じっくりと上がるのを待つ株として成長株を探すのもアリ。

この記事では、セミナーの内容をもとに、成長株の見つけ方を探っていきましょう。（2025年10月4日時点）

成長株の条件は4つ

2024年から始まった新NISA制度は、スタートから丸2年を迎えようとしています。2025年10月の時点では日経平均株価が48,000円を超える場面もあり、かなり加熱ぎみといわれることも。ただ日本市場は割安の状態で放置されているとの見方もあり、個別株を狙うもの手なのでしょう。

成長株はNISAの成長投資枠(年間240万円まで)を使って成長株を買っていきますが、「成長株」には4つの条件があります。

1：市場成長性が高い

製品やサービスを提供する市場が、今後も成長していく。そもそも市場が成長しないと需要がないために、製品やサービスで利益を出すことができない。

2：市場シェアが高い

その企業の製品やサービスが、市場での高いシェアを誇っている。

3：参入障壁が高い

他の企業が同じような製品やサービスを作りにくい、提供しにくい。真似されにくい製品やサービスを持っている。

4：マネタイズ力が高い

製品やサービスが良くても利益が出ないと話にならない。きちんと利益が出る仕組みができている。

この4つの条件を満たし、成長株の代表といわれているのが株式会社キーエンス（6861）。

キーエンスは、ファクトリー・オートメーション（FA）機器の総合メーカーで、センサーや測定器、画像処理機器などの開発や販売を行っている企業です。熟練工でないとなかなかできないような技術を自動化した点が非常に優れていて、世界トップの技術力があります。このような技術を持っている企業はほぼないですし、今後キーエンスと同じようなサービスや製品を作るのは非常に難しいことでしょう。

そのため参入障壁が高いといえます。新たに生み出している製品の7割が世界初、業界初ということからも、競合がいないことがわかります。営業利益率は5割超えとなり、マネタイズ力もあります。

個別株の場合、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）が高く、配当利回りが低いとなかなか手が出ないことも少なくありません。キーエンスの場合にはPER29.3倍、PBRが4.3倍、配当利回りは0.6%です（配当利回りは2026年3月期1株配当金会社予想350円を9月19日株価で割って算出）。PBRが1倍割れの銘柄を買っている投資家からすると、ちょっと買えない……となる銘柄だと思います。（株価は9月19日の終値、55,730円を使用しています）

キーエンスのチャートを見ると2015年11月には15000円台だった株価が、2025年10月には6万円台になっています。10年で約4倍となりました。PERもPBRも高い、そして配当利回りが低いですが、成長株の4つの条件を満たしていることからも、今後にも期待が持てる成長株と考えることもできそうです。

2030年に向けて注目したいテーマ

20世紀はモノの豊かさを求めて努力をしてきた時代です。より良いモノをより安く、そして大量に生産した企業が世界での競争に買ってきました。1980年代には日本の製造業が世界のトップになるほど、モノづくりが盛んに行われていたのです。

でも21世紀には大きな転換を迎えることになりました。モノではなくサービスを求める声が大きくなったのです。特に良質なサービス、例えば医療や介護、保育、防犯防災などが求められています。一方で求められれば求められるほど不足が生じてしまいます。

良質なサービスを提供しようと思っても働き手がいない、作り手がいないということになるため、今後はAI関連が成長してくるのではないかというのが窪田真之氏の考え。AIエージェントやインターネット、ロボットなどが活躍してくる時代に突入していると考えられます。

地味な成長株としてのソニーグループ株式会社（6758）

窪田真之氏が本セミナーで紹介した「地味な成長株」として、ソニーグループ株式会社（6758）（以下、ソニーG）があります。ここでいう地味な成長株は、高成長期は終わりいったん株価が大きく下がったが、最高益を更新していくような企業の株のこと。要するに復活するような成長株ということです。

20世紀、ソニーGは日本の製造業として世界のトップクラスに君臨した企業でもあります。でも、製造業が利益を出しづらい、稼げない時代になり、その波にのまれるようにしてソニーGも株価を下げました。ところが、ソニーGはビジネスモデルをガラッと変えて大復活を遂げています。1980年代まではテレビや音響機器、カメラ、スマホなどの製造販売を中核事業としていましたが、現在は家庭用ゲーム機やゲームソフト、映像などにシフトしています。

ゲームに関してはマイクロソフトやGoogleも参入してきましたが、日本のゲームは世界でトップクラスを守っています。マイクロソフトもGoogleもこのカテゴリでは勝てないのです。インターネット関連は、日本に素晴らしい企業ができたとしても、アメリカの企業（FacebookやAmazonなど）にはなかなか勝てずにいます。でもゲームというコンテンツに関しては、ソニーGや任天堂など日本のコンテンツが非常に強いのです。

ソニーGにおける市場成長性は、ゲームや映画、音楽などでグローバルな成長が見込まれることが挙げられます。このカテゴリで高い市場シェアを持ち、最先端ゲームでの差別化があり、総合エンタメ企業として地位を築いています。そして安定的に高い利益を稼げる仕組みができているため、地味な成長株として注目ができそうです。

成長株投資で大切なこと

成長株は市場成長性、市場シェア、参入障壁、マネタイズ力の4つを基本原則として探していきます。そして実際に投資をする場合に守りたいのが損切りのルールです。これは大損をしないためのとても重要な鉄則になります。

現在は4つの条件に当てはまっていたとしても、今後成長ストーリーが崩れる可能性もあります。「成長株だし……」と思ってそのままずっと持ち続けると、株価はジリ貧になり、結果的に大損することになるかもしれません。

それを防ぐためには、例えば株価が20％下がったら損切りをするというようなルールを作っておくことが大切と窪田真之氏はおっしゃいました。

また成長株とはいえ、10銘柄買っても4銘柄は思うように株価が上がらずに損切りをすることになる場合もあります。100％ではないということが大前提になります。

単位株で買わない方がいい

いきなり単位株で買うのではなく、1株や10株単位で買っていく、あるいは1万円分というように金額で買っていくのもよいのだそう。100株などの単位株になるとそもそも資金がない場合もありますし、集中投資になってしまうためです。

証券会社によっては1株ずつ買えたり、1万円など金額を指定して買ったりすることもできますから、複数回に分けて買うことも検討していきましょう。それは売る時も同じです。1回に全株売るのではなく、複数回に分けるようにするのがおすすめとのことでした。

NISAの成長投資枠では、比較的自由な投資が可能となっています。ここで個別株を買うことで、投資信託とは違うパフォーマンスが得られる可能性も。もちろん市場は変動し株価も下がることがありますから、損切りのルールを作り、それを守ることが求められます。

