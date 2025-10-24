◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

日本ハムから外れ外れ１位指名を受けた明大・大川慈英（じぇい）投手（２１）が新庄監督からスターの極意を学ぶと誓った。同校で会見を行い、「華があって、ファンの方やメディアにも積極的。自分にはまだないところなので見習っていけたら」と、新庄ハムの一員となる決意を固めた。

最速１５５キロ右腕は、大学４年間全てが救援登板。「２巡目以降の指名を心構えしていた。驚きの気持ちが強すぎて実感が湧かない」と率直な気持ちを吐露した。

父・政則さんは元総合格闘家。母・千穂さん（旧姓・鳥居）はバレーボール女子の日本代表として９６年アトランタ五輪で日の丸を背負った。母からは「練習では自分が一番下手だと思って、試合では自分が最強だと思って戦え」と教えられた。慈英の由来はアルファベットの「Ｊ」。留学経験のある父が「日本と同じような発音で、海外でも通用するように」と、名付けられた。

新庄監督は「球の質は、北山くんに似ている。まずは中（継ぎ）で見たい」と、今季９勝の剛腕と重ねた。「将来メジャーで投げてもらえるようなピッチャーになれたら」と指揮官。六大学の剛腕「ジェイ」が北海道から世界に羽ばたく。