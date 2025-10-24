【板垣 護】スト6世界大会の決勝配信「4000円で有料化」に賛否…賞金総額100億円超えのeスポーツ市場がぶつかった課題

2025年の7月8日から8月24日の約1ヶ月半の間、eスポーツワールドカップ2025（EWC2025）がサウジアラビアのリヤドで開催されました。

EWC2025というのは、様々なeスポーツタイトルを利用した世界大会です。まさに世界中のプロゲーマーが一堂に集う、年に1度の大きな大会です。ピーク時では300万人以上の同時視聴者数を記録していました。

（弊社が運営するチーム「広島 TEAM iXA」も出場し、今回惜しくも決勝トーナメントまでは届かず敗退となってしまいましたが、大変良い経験になりました）

特にストリートファイター6は盛り上がっていましたね。

決勝が「前回王者」vs「15歳の天才新星」の対決という、ものすごいドラマ性のある流れになりまして、結果は、前回王者がギリギリのギリで何とか勝利。2連覇を達成しました。凄かったです。

というわけで、ベテランから若手まで、様々な年齢の選手が相見えるようになってきたeスポーツのプロシーン。

どうやら、どんどん市場規模も大きくなってきているようです。

EWC2025の特筆すべき点の一つとして、賞金総額の大きさがあります。

2023年には約3800万ドルだった賞金が、2025年では7000万ドル（約100億円）を超えてきました。約2倍ですね。各ゲーム毎に分散されるとはいえ、トータル100億円超えのインパクトはやはり大きいと思います。

eスポーツ市場の成長に伴いマネタイズ手段も進化

EWCのような大きな大会が定期的に開催されるようになった流れで、一昔前よりマネタイズポイントが進化してきているなと感じます。

色々ありますが、例えば、国内での大会参加料の有料化などが挙げられます。

昔は、大会参加者から参加料を取るような大会で賞金が発生する座組は、日本の法律の関係で開催が難しかったのですが、現在では「お金を払って大会に参加する事」がスタンダードになってきたのは、面白いなと思います。

最近だと、オフライン大会の「観戦の有料チケット化」も日本でも当たり前になってきました。

ちなみに、前述のEWCの現地チケットは、数千円〜1万5000円でしたし、世界中から様々な客層が見に来ていました。

国内の大会観戦でも、シューティング系や、MOBA系、格闘系など、それぞれの大会で、数千円から1万円を超えるような観戦料が発生するようになってきています。

地域格差もまだまだあり、都市圏だけの現象ではありますが、徐々に全国的にも広がっていく現象だと思います。

これは、大会やイベント自体に「価値がある」と認められてきたとも言い換える事が出来るので、とても良い事だと思っています。

ストリートファイター6世界大会配信の有料化問題

オフラインイベントの有料化に伴い、今まで「無料で見られていた配信の有料化」も検討されてくると思います。

直近で話題になっているのが、ストリートファイター6という格闘ゲームの配信周り事情です。先日、ストリートファイター6の、プロリーグや世界大会の配信のうち、決勝が有料配信になるという発表がされました。

（正確には、2025年12月13日〜14日と2026年1月31日に行われる「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」のプレイオフとグランドファイナルの配信が、それぞれ5000円＋手数料、4000円＋手数料。セットでの視聴だと6000円＋手数料。また2026年3月11日〜15日に行われる「CAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL」と「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 決勝」の配信が有料化。いずれも4000円＋手数料。セットでの視聴は6000円＋手数料になると発表）

これには世界中で激震が走っていました。

世界大会で優勝経験のある選手も「時期尚早なのではないか」と苦言を呈していましたし、選手間やコミュニティ内でも様々な賛否両論が生まれています。

ただどちらかというと、反発している人の方が多いようにも見えました。

個人的には、コンテンツ制作に掛かるコストの多さは身にしみて分かっていましたし、有料化という考え方には賛成の立場だったので、少しビックリしました。

やはり「無料だったものを有料化する際の難しさ」を物語っているなと感じます。

※CAPCOM社の公式Xアカウントでは、現在有料化されたライブ視聴の価格調整の検討をおこなっていることを発表しております。10月下旬を目途に、ライブ視聴チケットの新たな価格設定に加えて、有料化の背景や意図について発表を予定しているそうです。

無料だったものを有料化する事の課題とは

そもそも、なぜそんなに決勝配信の有料化が反発されているのでしょうか。

答えは一つだと思います。

人が料金に不平不満を言う時は、必ず「そのコンテンツやサービスに価値を感じていない」時です。

これはeスポーツに限らず、他の業界でも同じだと思います。

一方、コンテンツ制作側としては「現時点で価値がある」という判断で、有料化に踏み切ったのだと想像します。

「まだ価値を感じない、満足していない」という人が多いのであれば、確かにそれは真摯に受け止める必要がありそうです。

我々も、プロリーグに参戦しているチームの一つとして「そのコンテンツでは価値が足りない」と言われる事は耳が痛く、もっと頑張らなければならないなと、身が引き締まる思いです。

この辺り、市場が成長成熟していく過程で必ずぶつかる課題の一つと言えると思います。

では、どうすればいいのか？

もし価値が足りないという話なのであれば、基本的には、愚直に価値を上げていくのが良いのだとは思います。

決勝配信を有料化するという例だと、決勝配信の価値を最大化して有料化する方針だと思いますので、そこに至るまでの無料部分で、より決勝に価値を感じるコンテンツ作りをするのが良さそうです。

あくまで一例ですが……、例えばyoutubeでBreakingDownという格闘コンテンツがありますが、無料配信部分で出演者のバックボーン紹介や因縁付け、ストーリー付けを行い、感情移入しやすいような、上手なコンテンツ作りをしています。

さらにそこから、一番盛り上がるメイン対戦の部分を有料化するような方式を取っていますので、そういった構成は参考になりそうだなと思いました。

少しズレますが、Free to Playのゲームような、無料で入ってもらって、入った先で価値が醸成されていって、価値を感じるポイントをたくさん作っていくような仕組みも、どこかに取り入れられそうだとは思います。（そして気づいたら最終的にその価値にお金を払いたくなっているようなイメージでしょうか）

また、無料部分の維持＆充実化でいうと、決勝の流れや結果を、ニュースで流すなどする事も良さそうです。少なくとも決勝の結果だけをリアルタイムで知りたい層もいると思いますので、既存ファンからのヘイトも減らす事が出来るかもしれません。

その他は、今まで無料だった部分とはまったく別軸で、追加で付加価値要素を作り、そこを有料化していくようなイメージもありますね。

（ゲーム内アイテムに例えると、無料アイテムを急に有料化すると反発があるので、新しくアイテムを作って有料販売する方が抵抗も少なかったりもすると思います）

その辺り、チーム側としても何か出来る事はないか、色々と考えていきたいと思います。

＊ ＊ ＊

わたくし、「eスポーツ関連にお金を使ったおじさんランキング」があったら、上位にランクインしてきそうなオジサンの一人です。

引き続き関わっているコンテンツの価値向上に繋がるように、プロシーンが今後も盛り上がるように、全力を尽くしたいなと思います。

（ちなみに誰からも袖の下は貰っておりません）

そして、相乗効果で我々も成長していけたら、さらに嬉しいなと思います。

今年のプロリーグも佳境に入ってきました。優勝目指して頑張ります！

広島 TEAM iXA

