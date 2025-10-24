◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第１日（２３日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

ルーキーの都玲華（２１）＝大東建託＝が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７をマークし、１打差３位でツアー自己最高のスタートを切った。徳を積むためにゴミ拾いを続ける愛称「ミヤコレ」が、入谷響（１９）＝加賀電子＝、荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝に続く今季新人３人目の優勝を狙う。佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝と西村優菜（２５）＝スターツ＝が６６で首位に並んだ。渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７１で２５位。

パットが面白いようにカップに消えていった。都は「長いのも入って、ラッキーもあったりして、もう１２０点ぐらい。出来すぎ。怖いです」と声を弾ませた。４番でピン右１２メートルをねじ込んだ。１０番では６メートル、１１番は８メートル、１２番は４メートルを読み切り３連続バーディー。日頃の行いが、１打差３位と初日自己最高のスタートを呼び込んだ。

徳を積んできた。「ゴミを拾っておいてよかった。あ、口に出しちゃったからもうダメかも」と肩をすくめた。この日は１８番で落ちていたグミの袋を拾った。普段から練習場では折れているティーを手に取るし、ゴルフ場を離れても心がけている。「汚い街を歩いていると進まない」。友人に「もう行くよ」と腕を引かれることも多い。

初めてのコースを心強い相棒とともに戦っている。元賞金女王のイ・ボミ（韓国）とタッグを組んだ清水重憲氏（５１）が、バッグを担ぐ。「『俺が知っているから大丈夫や』って言ってくれる。『グリーン右に外したら絶対に寄らない』とか言い切って、心配を全部排除してくれる」と全幅の信頼を置いている。

メルセデスランキングは４８位で、５０位以内に付与される来季シードを意識しながら終盤戦を迎えた。「それを自分の中で受け入れながら一打、一打に集中することを考えている」。今季２３戦で４位が最高でトップ１０は４回。「ようやく夢に見た優勝争いに近い位置でスタートすることができてうれしい。明日もどうなるか分からないし、まだ３日間ある。コツコツ行きたい」。今季３人目の新人Ｖを成し遂げ、ミヤコレが拍手喝采を浴びる。（高木 恵）

◆今季のルーキー優勝 〈１〉６月のニチレイレディスで、最終日を単独首位から出た入谷響が７２で回り、２位と４打差の通算１２アンダーで逃げ切り一番乗り。〈２〉３６ホールの短縮競技となった９月のゴルフ５レディスで、首位で出た荒木優奈が最終日を６８で回り、通算１２アンダーで初優勝。