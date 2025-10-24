ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。

佐々木は昨オフ、２０球団以上が参加した“争奪戦”で最終候補にパドレス、ブルージェイズ、ドジャースの３球団に絞り、現地や各球団を視察し、最終決定した経緯があり、トロントは“因縁の地”ともいえる。米メディアからは質問が飛び交い、佐々木は「入団会見の時にも言いましたが、色々あるんですけど、もちろんフロントの考え方だったり、僕個人に対する評価だったり、色々本当にどちらも素晴らしい評価をいただいた。（表現するのは）ちょっと難しいですね」。トロントに戻ってきた気持ちについて問われると、「寒いなと思いました（笑）」と報道陣の笑いを誘った。

今季ドジャースに加入した朗希は、開幕ローテ入りを果たしたが、右肘インピンジメント症候群で５月に離脱。マイナーで実戦復帰したのは８月だった。その後もなかなか状態が上がらず、救援陣が不安定なチーム事情もあって９月途中にリリーフへ転向。メジャーでは２試合にリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入した。

ポストシーズンでは周囲の期待を上回る投球で、ブルペン陣の救世主となった。フィリーズとの地区シリーズでは第１、２戦目に２試合連続でセーブをマーク。突破のかかった第４戦では８回から登板して３回３６球で無安打無失点のパーフェクトに抑えてチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第１戦で１点を失って降板したが、第３戦で２点差を締めくくってセーブを挙げ、初の２日連続登板となった第４戦でも４点差を守って試合を締めくくり、リーグ優勝を決めた。

ここまでポストシーズンでは７試合に登板し、３セーブ、１ホールド。８イニングを投げて６三振を奪い、防御率は１・１３をマークしている。