ラグビー日本代表、またも「コーチ離脱」の衝撃…エディーJAPAN「昨年の悪夢」払拭への試練

オーストラリア代表戦は「ビッグチャレンジ」

エディー・ジョーンズは隙を作りたがらない。

ウォーミングアップのために所定の位置につく選手の足取りが重いと見れば、「速く！ 速く！」としわがれた声を張って急かす。

ラグビー日本代表のヘッドコーチへ約9年ぶりに復帰し、2年目の秋を過ごしている。10月にもかかわらず最高気温30度とうだる暑さの宮崎にあって、早朝と夕方に高強度のセッションを重ねていた。

この季節、世界ランクで上回る5チームとのテストマッチ（代表戦）を控える。

特に渡欧する11月以降には、ワールドカップ2連覇中の南アフリカ代表へ挑む。

ここでジョーンズはまず、「いまはオーストラリア代表戦のことしか考えていません。ビッグチャレンジだと認識しています」。10月25日に東京・国立競技場であるオーストラリア代表戦に視線を傾ける。

向こうは2023年のワールドカップフランス大会で予選プール敗退も、最近では南アフリカ代表から白星を得るなど復権の兆しを見せている。

65歳のジョーンズはフランス大会時、母国でもある相手側の指揮官だった。時折、笑みを浮かべて続けた。

「以前指導した思い入れのある選手が活躍してくれていますね」

コンセプトは、『超速ラグビー』

試練は再来するか。それが今秋の焦点のひとつだ。

現体制初年度にあたる昨秋の連戦では、ニュージーランド代表、フランス代表、イングランド代表といった強豪国に大敗。結果を得られぬ辛さ以外の苦労を味わっていた。

ジョーンズは再構築を目指していた。

まずはスコッドを大幅に若返らせた。

19年のワールドカップ日本大会で8強入りし、フランス大会まで出場したメンバーに辞退、離脱が相次ぐなかでの決断。初めて世界を知ったばかりの若者たちへは、肌寒い遠征先で半袖の練習着で動くよう求めるなどカルチャーショックを与えた。

面々は、普段からなるべく実戦に近い状態で動くべきだと説明された。

コンセプトも刷新した。

『超速ラグビー』。万事に先手を打つべしとの意味だ。プレー面の落とし込みは連続攻撃に傾けた。

焦点を明確にするためか。現代ラグビーにおいて不可欠なキックとその弾道を追う動きを、ジョーンズはさほど導入しなかった。

「コネクションが1番大切」

極端な基盤づくりの最中に強者と戦ったことが苦戦の遠因となっていた。とはいえ当事者は必死だ。結果が伴わなければ自信を失う。疑念がわく。次第に、本来なら運命共同体であるはずのスタッフ、選手との繋がりが希薄になった。

一部の選手は、ジョーンズの意図を理解したうえで言った。

「その（導入段階における格上との）試合に出る選手の身にもなってほしいです」

発展途上のさなかに他国で上位陣と激突するスケジュールは、昨年も今年も同じだ。前年と同じような危機的な状況を迎えるか否かが懸念されるのはそのためだ。

長旅への備えとして、10月上旬から段階的に事前合宿を動かしている。その序盤、24年秋から主戦級の竹内柊平はこう述べている。

「コネクションが1番大切と思っています。あの昨年のシリーズは、チームとしてのコネクションがどんどんなくなってゆくのが目に見えた1か月だったので。まず、いまが（結束する）1歩目。それまで築き上げてきたものをぐっと上げ、試合をするごとに右肩上がりに……」

リーチ・マイケルからの進言

前向きな点がある。さかのぼって今年6月からの活動に際し、ジョーンズが諸事をアップデートしていたのだ。

まず選手選考である。もともと国内選手を見抜く眼力に定評があったジョーンズだが、初年度は手探りだった。

「私が選手のことをあまりわかっていなかった。試す時期でした。本当にジャパンでプレーしたい奴は、戦うつもりのある奴は誰かを、発掘していました」

失意の晩秋を経て、12月からの国内リーグワンの間に各クラブを訪問。勤勉で忍耐力がありそうな若者を各所からピックアップした。一部は所属先での出場試合数は問わずに引き上げた。

「今回は安定したセレクションができています。誰が必要かは分かっている」

選手の意見も採り入れた。6月に約1年ぶりに日本代表へ復帰し、主将となったリーチマイケルは、試合への準備の仕方に微修正を加えるようボスに進言した。

2015年までの第1次政権時も船頭役だった37歳は、簡潔に述べる。

「お互いに勝ちたいから」

変化が示されたウェールズ代表戦

それで変化を示したのが、7月の対ウェールズ代表シリーズである。

ボスの去就もかかっていたであろうこの時期は、土曜日の本番に向けて週の始めのほうにほぼすべての落とし込みを完了させた。何かと予定を詰め込んでいた初年度とは一転し、木曜を完全にオフにして心身を整えるためだ。

初戦で白星を奪うと、翌日の夕方から練習を再開させた。木曜を休暇日にした。消化不良に陥らずに必要項目をインストールしたうえ、集中と脱力のバランスを取る狙いか。

複数の当事者たちの話を総合すると、このサイクルは、リーチのアイデアがジョーンズの腹案と合致した末に生まれたようだ。

「ネガティブな効果は見られていません。選手たちに適応力がある。若いチームなのでその時、その時でのいいタイミングを見極めないといけないが、準備期間が多ければ多いほどいいとは思います」

ジョーンズがこう認めたのは、「速く！ 速く！」と叫んだ10月15日の宮崎でのこと。すでに全体練習が終わった頃だったが、リーチがひとりグラウンドに残って走り込みをしていた。

それを見て、ジョーンズはジョークを漏らす。

「もはや年金カードをもらっていたり、シルバーシートで席を譲ってもらったりする年齢なのに、最後までフィットネスをしている。それに応じて若手も頑張る、いい循環が生まれています」

実は「コミュニケーションが円滑」

歩み寄りの証拠か。

ワールドカップ経験者で今年代表復帰の福田健太は、ジョーンズとの会話が「一方通行じゃなく、お互いにしっかり」と通じていると話す。

「メディアや、僕が周りから聞いた話だと『（ジョーンズは）すごく厳しい』と。ただ、実際に中に入ってみて感じることは、コミュニケーションが円滑です。ミーティングの回数も多いですし、メモをしなくても刷り込まれるくらい戦術が染みついている。僕も、（練習で）結果的にミスで終わったプレーに関してエディーが『何でそうしたんだ？』と言ってくるのに対し、『○○という意図があった』と返したら『わかった。あとは遂行力だけだ』と肯定してくれる部分もある。選手が話しにくいこともなくなり、組織としていい。そんななかでも、チームがこの緩んでいる時にはこう厳しい言葉をかけてまとめる。切り替えができている」

内部の空気が変わりつつあったうえ、戦術的にもランとキックのバランスが見直された。おかげで先述のウェールズ代表シリーズに続き、8月からのパシフィック・ネーションズカップでも進歩の跡を覗かせる。

決勝では、世界ランクで4つ上回っていたフィジー代表に27―33と迫った。前年度のファイナルでの直接対戦時では終盤に突き放され17―41で屈したものの、今度は終盤に追い上げる形で接近できた。

もともとリーチ、スクラムハーフでフランス挑戦中の齋藤直人ら主軸を欠いていたうえ、最終的にはベン・ガンター、ディラン・ライリーら複数の外国籍選手をアクシデントで欠いたなかでの結果だった。

ジョーンズは強調する。

「初年度はフィジー代表と戦えていなかったが、今年は戦えた。別に大袈裟ではなく、ワンプレーの差で取りこぼしただけ。上位と接戦に持ち込めた。これからもハードワークを重ね。毎年進化し続ける」

高くない“部下の定着率”

好魔多し。秋の合宿において、24年春から攻撃を担当してきたダン・ボーデンアシスタントコーチが参加しないことになった。

10月2日のスコッド発表時はスタッフリストに名前があったものの、キャンプ始動を前に一時離脱が決まった。残りの契約期間などを鑑みれば、このまま退任する可能性が高そうだ。

「（本来はボーデンの）飛行機のチケットも用意していたのですが」とは、ナショナルチームディレクターの永友洋司だ。ジョーンズ体制が発足して以来、努めていた横浜キヤノンイーグルスのゼネラルマネージャーを辞してこの立場に就いていた。

ジョーンズを任命した土田雅人・日本協会会長とは、旧東日本社会人リーグ時代のサントリーで監督と主将の間柄だった。

ボーデンの退任理由についてこう補足する。

「家族の事情です。そんなにネガティブではない。仕方がないです」

それにしても、いまの現体制下にあってコーチが離れるのはこれが2度目。裏方のスタッフはさらに入れ替わっている。ジョーンズは、かつて指揮を執ったイングランド代表、オーストラリア代表でも部下の定着率がさほど高くはないことで知られている。

ジョーンズは言う。

「若くて家庭を持っているコーチは大変。異国に住んでいればなおさらです。彼（ボーデン）にとっても苦渋の決断だったでしょう。もう、仕方がない。やり続けるしかない」

ジョーンズの前職、前々職で指揮を執っていた頃からサポートしていた、コーチングコーディネーターのニール・ハットリー氏は強調する。

「いままでと変わった体制になりましたが、それは普通のことです。昨年はディフェンスコーチが代わり、新しいギャリー・ゴールドが価値をもたらしている。今回ボーデンがいなくなってからも、（もともとアシスタントコーチで入閣していた）麻田一平にとって（攻撃面のコーチとして職域を広げる）チャンスです」

新陳代謝と言えば、最近、怪我人が増えている現状さえも一面的にネガティブに捉えようとはしない。ジョーンズは言う。

「それが、テストマッチ（代表戦）です。連戦で何人もメンバーが変わるのは当たり前。それでも次の選手がその穴を埋める、ということです」

「完全体をどこで目指すか」

ラグビー日本代表はいまから約10年前、ワールドカップイングランド大会で南アフリカ代表を34―32で下している。

それまでこの大会で1勝しかしていなかったなか、12年に就任のジョーンズが早朝から1日複数回の練習を課して底力を引き上げた。その間も成功体験と衝突を交互に繰り返していたのは多くが知るところだ。

そしていまのナショナルチームは、27年のオーストラリア大会にフォーカスする。19年の日本大会以来となる決勝トーナメント進出、さらには4強入りを目標に掲げる。

実現するのが難しいプロジェクトをやり切るには、一筋縄ではいかない。

18日、大阪・ヨドコウ桜スタジアムで若手主体のJAPAN XVがオーストラリアA代表と激突。リーグワンでの試合経験も多くない隊列は、強豪国での代表経験もある面子に7―71で大敗した。

戦前の条件や指揮官の「プライオリティはテストマッチ」という発言を鑑みない愛好家は、25日の結果を案じていよう。

渦中――。

2000〜10年代に複数国の代表で結果を出してきた世界的名将が、予言めいた口調で語るのである。

「完全体をどこで目指すか。ワールドカップの1戦目です。いまはサーフィンをしているような感じで、波に乗っていれば加速するが、そうでなければ進捗がゆっくりに見える。一直線で、右肩上がりに順調に成長することはないとは思います。ただ、いい方向性に進んではいます」

