ドジャースの大谷翔平選手が、レギュラーシーズンとポストシーズン合わせて今季計60本塁打に到達しました。

振り返ると、日本で行われたMLB東京シリーズのカブスとの2戦目で開幕第1号アーチを描き、順調なスタートを切ります。

5月には15本塁打と量産体制に入ると、日本時間6月17日には663日ぶりに待望の投手復帰を果たします。

投手と両立しつつ、7月には5試合連続ホームランも達成。大谷選手の先発で大谷選手が援護する逆転弾を放つなど唯一無二の活躍を見せました。そして同8月28日に初めて5イニングを投げきり1失点で勝利投手となりました。

また、今季は日米通算300号とMLB通算1000本安打も達成しています。

同9月29日に行われた最終戦では7回に55号ソロを放ち、自身キャリアハイを昨年の54本から1本更新しました。本塁打王にはわずか1本届かなかったものの、今季もさらに輝かしい記録を残しました。

そして同10月1日にポストシーズンが開幕。レッズとのワイルドカードシリーズ初戦で1試合2本のホームランを放ちます。しかし、その後8試合はホームランが出ません。それでも、ワールドシリーズ出場へ王手をかけて臨んだ同18日のナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦で大谷選手は先発登板。投手としては6回0/3を無失点、打者としては3本のホームランを放つなど大活躍でチームの勝利に貢献しました。同25日から開幕するワールドシリーズでの活躍も期待されます。