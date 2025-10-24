金田久美子、“美スイング”を披露！「人生色んなことがあります」とコメント

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。ショット練習を行う姿を披露しました。

全てのことが無駄な時間にならないように過ごしたい

9月に行われた「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」を途中棄権した金田プロ。その理由について「首痛で棄権しました」「ヘッドで地面を叩く時とドライバーでボールに当たる瞬間が痛くて」とコメントしました。

金田プロは昨年も“ぎっくり首”で「資生堂レディス」を途中棄権。今回も首の痛みにより棄権となり心配されますが、本人は「でも素振りをしてもトレーニングをしても首を回しても痛くないんです」「ティーを高くして軽く振るのはあまり痛みはないのでひたすらその練習をしました」と明かし、貴重な練習風景を公開。見事なティーショットを披露しました。

試行錯誤を繰り返しながら大会に挑む金田は「怪我の功名という言葉があるくらいなので、この何日かでいろんなひらめきもありました」と確かな手応えを実感。さらには「全てのことが無駄な時間にならないように過ごしたいと思ってます」「応援してくれてるみんなになかなかいいご報告ができなくて悔しくてもどかしいのですが、これからも腐らず頑張ります！」と綴り、ここからの巻き返しをファンに誓いました。

この投稿にファンからは「諦めないでくださいね」「応援しています」「早く良くなりますように」などの声が散見されました。

謎の陽キャお化け登場に「ええ感じで仕上がってますね」

また最後には「＃1枚目の動画は陽キャオバケが出てきます」とハッシュタグを添えてコメント。謎の“陽キャオバケ”の正体とは、同じくプロゴルファーの脇元華。華麗なショットの後、両腕を波打つようなしぐさを見せながらフレームインし、金田プロを笑わせていました。

突然の登場にファンからは「美人妹の華ちゃんだぁ」「めちゃくちゃ陽キャオバケいますね」「オバケちゃんもええ感じで仕上がってますね」などのコメントが寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ金田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※kinkumiringo93／Instagram