＜職場イジメの加害者と再会＞「もし採用されたら…？」前職のイジワル先輩が面接に！【第1話まんが】
私（ナギノユウカ、30代）は夫（ケイスケ、30代）と2人の子どもとの4人暮らし。パート事務として10年働いています。私の勤務先は小さな支店で、事務員は私とミヤタさん（30代女性）だけ。優しくて仕事ができるミヤタさんは、私にとって頼りになる先輩です。実は私が最初に働いた職場では、元同僚（イシズ、30代）による嫌がらせで体調を崩して退職しました。その頃を考えると、今の会社は雰囲気がよく、支店長（50代、男性）も人柄がよいのでこのまま働き続けたいと思っています。
求人を出してから面接を受ける人たちが支店にたびたび来るようになり、ミヤタさんの後任探しが順調に進んでいるようでした。ある日、私が会議室の前を通り過ぎようとすると、ちょうど応募者が部屋から出てきたところでした。
部屋から出てきた応募者を見た私は一気に心がざわつきました。顔をあげたその横顔は、まちがいなくイシズさんだったのです。イシズさんはかつての職場で私をイジメ、退職に追い込んだ先輩でした。イシズさんはチラッと私を見たような気がしますが、私だとは気付かなかったのかそのまま帰りました。
一緒に働くミヤタさんの退職が決まり、後任探しが始まりました。
そしてある日面接に現れたのは、かつて私をイジメて退職へ追い込んだイシズさんだったのです。私はまさかの再会に体が固まり、その場から動けなくなるほど動揺しました。
しかも支店長によると、私にミヤタさんの後任の教育係を任せるつもりだそうです。でもイシズさんがミヤタさんの後任になったら……考えるだけで憂鬱になります。
私はイシズさんと同じ空間にいられる気がしません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
