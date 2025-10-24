水俣病の被害者掘り起こしにつながらない調査では「あたう（可能な）限りの救済」を誓った法の理念に反する。改めて再考を求める。

環境省は来年度から住民健康調査に着手する。2009年制定の水俣病被害者救済法に基づくもので、熊本県の不知火海（八代海）沿岸地域を対象とする。

脳磁計とMRIを組み合わせて開発した新たな手法を軸に、典型的症状である感覚障害などを客観的に判断する。3年間で1800人程度の抽出検査を見込む。

新手法は環境省の専門家検討会から妥当と評価された。来月には天草市と上天草市で試験的な調査を始め、手順などを確認する計画だ。

被害者団体は白紙撤回を求めている。救済には被害の広がりを把握する全容調査が必須だ。今回の手法では時間がかかり過ぎ、全容解明につながらないとして、アンケートや医師の検診による大規模調査の必要性を訴える。

反対を押し切って強行すれば、国への不信は増幅する。昨年の環境相との懇談では、環境省職員が被害者の発言中にマイクを切り、信用を失った。置かれている現実を環境省は直視すべきだ。

そもそも調査の目的について環境省は「住民の健康不安を払拭するための疫学調査」と説明する。被害者を掘り起こすためではないとの立場に固執してきた。目的に関する現行法の書きぶりが曖昧で、そこに乗じた形だ。

司法の場では一昨年以降、救済法の対象から漏れた人を水俣病と認定する判断が相次ぐ。潜在的な被害者は存在する。その前提に立ち、健康調査を救済に直結させなければならない。

看過できないのは、健康調査によって水俣病が疑われても、本人には伝えないとしていることだ。

新手法は診断に資する精度に至っておらず、公害健康被害補償法に基づいて患者認定されるとは限らないからだとする。救済にかかる費用をこれ以上増やさないための方便に過ぎまい。

被害を拡大させた国の責任は最高裁で確定している。国には、被害者を最後の一人まで積極的に探して救済する責務がある。疑いを見つければ本人に伝えるのは当然だ。

健康調査を確実に救済へとつなげる鍵は、野党6会派が衆院に提出した新救済法案が握る。

現行法より救済対象の居住地や時期を拡大する内容で、健康調査について被害者の救済と全容解明が目的だと明確に定める。確実な救済に資するよう、本人に調査結果を提供することも明記し、環境省の逃げ道をふさいだ。

与野党で協力し、臨時国会で成立させるべきだ。

水俣病は来年で公式確認から70年を迎える。被害者は高齢化しており、残された時間は少ない。早急に救済の道筋を付けなければならない。