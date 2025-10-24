·§ËÜ¡¦È¬Âå»Ô¤Ç10·î26Æü¤Ë¿·¥·¥ç¥¦¥¬¼ý³Ïº×¡¡¸©ÆâÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¡¢µÏ¿ÅªÂç±«¤Ç3700Ëü±ß¤ÎÈï³²³ÎÇ§
¡¡·§ËÜ¸©ÆâÍ¿ô¤Î¥·¥ç¥¦¥¬»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÈ¬Âå»ÔÅìÍÛÄ®¤Ç26Æü¡¢¿·¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¼ý³Ïº×¡ÖÂè51²óÅìÍÛ¤·¤ç¤¦¤¬º×¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Æ»¤Î±ØÅìÍÛ¤ÈÀÐ¶¶¸ø±à¼ÇÀ¸¹¾ì¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¹±Îã¤Î¿·¥·¥ç¥¦¥¬Â¨Çä²ñ¤Î¤Û¤«¡¢2¼ïÎà¤ÎÆÚÆù¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡¢JA¤ä¤Ä¤·¤í¶¦ºÅ¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÇÀÃÏ¤Î9³ä¤¬´§¿å¡£ÅìÍÛÄ®¤âÅÚº½¤ÎÎ®Æþ¤ä³³Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤À¤±¤Ç3700Ëü±ß¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢½½Ê¬¤Ê¼ý³ÏÎÌ¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÍÛÄ®»º¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¿É¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Â¨Çä²ñ¤Ë¤ÏÍÕÉÕ¤¥·¥ç¥¦¥¬¤ä·Ô¤Ê¤·¥·¥ç¥¦¥¬¤¬»Ô²Á¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇÊÂ¤Ö¡£ÎãÇ¯¡¢ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤«¤éÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¿·»ÔÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï4¥«¹ñ¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤ò³Æ500±ß¤ÇÄó¶¡¡£5Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¥°¥ë¥á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢1200±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç3¼ïÎà¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡Ê¤´ÈÓÉÕ¤¡Ë¤òÁª¤ó¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ý³Ïº×¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾¡Á¸á¸å3»þ10Ê¬¡£¿åËó»Ô¤òµòÅÀ¤Ë²»³Ú¤ä¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë3¿ÍÁÈ¡Ö¤ä¤¦¤Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£ÅìÍÛ±¿Æ°¸ø±à¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤ÇÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¡£È¬Âå»ÔÅìÍÛ»Ù½êÃÏ°è¿¶¶½²Ý¡á0965¡Ê65¡Ë2111¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
