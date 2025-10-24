事業者による源泉所得税納付のキャッシュレス化を推進しようと、日田税務署は10日、大分銀行日田支店・若宮支店（大分県日田市三本松）でキャンペーンを実施した。納税のために来店した経理担当者らに、税務署職員がオンライン利用で税務申告や納税の利便性が高まることをアピールした。

国税庁はコスト削減などの観点から、パソコンやスマホでの税務手続きを推進し、オンライン利用の割合を50％に引き上げる目標を掲げている。特に源泉所得税の納付は月ごとに行われるなど頻度が高いため、キャッシュレス納付への協力を事業者に求めている。

この日は、職員が来店者にスマホを使い、国税電子申告・納税システム（e−Tax）を試験的に利用する操作方法も教えた。説明を受けた日田市の社会福祉法人の担当者は「金融機関に足を運ばなくて済むし、事務作業が減って便利かなと思う」と話した。

日田税務署は、11月10日にも同支店でキャンペーンを行うほか、希望する事業所には職員が出向き、キャッシュレス納付に関することや、具体的なパソコン、スマホの操作方法を教える出張説明会も実施する。同税務署＝0973（23）2136。（稲葉光昭）